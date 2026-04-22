Esetçe Belediyesi, kamu hizmetlerinin aksamaması ve belediye birimlerinin hareket kabiliyetinin artırılması hedefiyle araç filosuna yeni bir üye daha ekledi. Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınan tam donanımlı yeni araç, belediye binası önünde hizmete alındı.

Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, modern bir belediyecilik anlayışı için teknik altyapının önemine değindi. Deniz; 'Vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek adına araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni aracımız özellikle zabıta hizmetlerimizde ekiplerimize önemli bir katkı sağlayacak.' dedi.

'HAYIRLI OLSUN'

Çalışmaların aralıksız süreceğini vurgulayan Deniz, 'Belediyemize kazandırdığımız bu yeni aracın beldemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Esetçe halkına her geçen gün daha kaliteli hizmet sunmak için imkanlarımızı zorlamaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.