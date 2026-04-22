Batman'ın Kozluk ilçesinde sağlık çalışanlarına yönelik hukuki sorumluluk eğitimi düzenlendi.

BATMAN (İGFA) - Kozluk Devlet Hastanesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele, Batman İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk ve Muhakemat Hizmetleri birimi tarafından eğitim verildi.

Eğitimde, 3359 sayılı Kanun'un Ek 18. maddesi kapsamında hekim, diş hekimi ve diğer sağlık meslek mensuplarının; muayene, teşhis ve tedavi süreçlerinde gerçekleştirdikleri tıbbi işlem ve uygulamalardan doğan hukuki sorumlulukları ele alındı.

Seminerde ayrıca, idare tarafından ödenen tazminatlara ilişkin rücu işlemleri, Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun işleyişi ve aydınlatılmış onam süreci hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimler, müdürlüğün hukuk birimi avukatları Av. Ufuk Kaçmaz ve Av. Merter Martbaş tarafından gerçekleştirildi.

Kozluk Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen programa, hastane ve ilçe sağlık müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan çok sayıda sağlık personeli katıldı.

Eğitimin verimli geçtiğini belirten Kozluk İlçe Sağlık Müdürü ve Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, katkılarından dolayı eğitimi veren hukuk birimi yetkililerine teşekkür etti.