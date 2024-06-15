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Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor

Kazada motosiklet sürücüsü İpsala Köprü Mahallesi sakinlerinden C.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü N.S . polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Akalın, askeriyede terfilerin siyasi makamlar tarafından yapılmasını eleştirdi

Akalın, askeriyede terfilerin siyasi makamlar tarafından yapılmasını eleştirdi

İpsala Gümrük Yolunda otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edinilen bilgiye göre, Dün akşamüstü saatlerinde İpsala Gümrük Yolunda, Yunanistan vatandaşı N.S ’nin kullandığı K0Z 1928 plakalı otomobil, Londra Asfaltı’nda Tır Parkından çıkan C.G. idaresindeki 22 RA 041 plakalı motosikletle çarpıştı.