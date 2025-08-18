CHP İpsala İl Genel Meclis Üyeleri Cevdet Kurt ve İsmail Aliş, İpsala Hıdırköy’de ayçiçeği hasadı yapan üreticileri ziyaret etti. Kuraklık ve düşük fiyatlardan mağdur olan çiftçilere destek talebinde bulunan üyeler, Trakya Birlik’e fiyat revizyonu çağrısı yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Hıdırköy’de ayçiçeği hasadı sırasında üretici Selçuk Koman’ı ziyaret eden CHP’li İl Genel Meclis Üyeleri Cevdet Kurt ve İsmail Aliş, bereket dileklerini ileterek bölgedeki durumu değerlendirdi.

CHP'li Kurt, “Ayçiçeği verimi 0 ila 120 kilogram arasında değişiyor. Kuraklık, dünyayı olduğu gibi ilçemizi de vurdu. Bazı tarlalara biçerdöver bile girmedi” dedi.

ÜRETİCİ MAĞDUR, FİYAT REVİZYONU ŞART

Meclis üyeleri, Trakya Birlik’in düşük açıkladığı fiyatların borsalarda daha da düşmesine neden olduğunu vurguladı.

İsmail Aliş, “Kuraklık nedeniyle verim alamayan üretici, düşük fiyatlarla büyük zarar ediyor. Bu durum, gelecekte ayçiçeği ekimini riske atabilir” diye konuştu. Çiftçinin dibe vurduğunu ifade eden Cevdet Kurt, Trakya Birlik’ten acil adım beklediklerini kaydederek, “En az yüzde 40 yağ oranına sahip ayçiçeği için 32 lira taban fiyat açıklanmalı. Üst Yönetim Kurulunu toplayarak fiyat revizyonu yapılmalı ki üretici nefes alsın" diye konuştu.