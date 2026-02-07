İpsala Belediyesi tarafından 'kat karşılığı' yöntemiyle hayata geçirilen İpsala Alışveriş Merkezi, üst düzey protokolün katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - İpsala'nın ekonomik ve sosyal hayatına büyük katkı sağlaması beklenen İpsala Alışveriş Merkezi (AVM), düzenlenen törenle resmen açıldı. İpsala Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu dev proje, bölge halkının yeni buluşma noktası olmaya aday.

PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Açılış töreni, devletin zirvesinden ve bölge siyasetinden önemli isimleri bir araya getirdi. Törene; Edirne Valisi Yunus Sezer, TBMM 29. Dönem Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Bursa Önceki Dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, STK'lar, muhtarlar, vatandaşlar katıldı.

YAĞIŞ ENGELİ TÖRENİ SİNEMA SALONUNA TAŞIDI

Havanın yağışlı olması nedeniyle dışarıda planlanan program, merkezin içindeki Sinema Salonu'na alındı. Törende yapılan konuşmalarda, AVM'nin İpsala'nın ticari hacmini artıracağı ve istihdama katkı sağlayacağı vurgulandı. Konuşmaların ardından, dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesilerek merkez resmen hizmete açıldı.