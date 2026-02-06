Ferrero Grubu, cirosunu yüzde 4,6 artırarak 19,3 milyar avroya ulaştırdı ve büyüme eğilimini sürdürdü. Yenilikler, portföy genişletme ve satın alma stratejisi, 2024/25 yılında da başarıların devam etmesini sağladı. Gelecekteki büyümenin altyapısı, 2024/25 yılında yaklaşık 1,1 milyar avroluk sermaye yatırımı artışı ve Eylül 2025'te tamamlanan WK Kellogg Co. satın alımıyla daha da güçlendirildi [1].

PRNewswire / LÜKSEMBURG (İGFA) - Ferrero Grubu, holding şirketi Ferrero International S.A. aracılığıyla, 31 Ağustos 2025'te sona eren 2024/2025 mali yılına ilişkin konsolide bilançosunu açıkladı [2]. Grup, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artışla yılı 19,3 milyar avroluk konsolide ciroyla tamamladı. Bu büyüme, Ferrero Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Giovanni Ferrero'nun ortaya koyduğu ve Ferrero Grubu CEO'su Lapo Civiletti'nin yürüttüğü uzun vadeli stratejik vizyonun başarısıyla gerçekleşti.

Ferrero 36 üretim tesisi ile küresel varlığını korurken, 31 Ağustos 2025 itibariyle mali yılı dünya genelinde 48.697 kişilik insan kaynağıyla tamamladı.

Ferrero Grubu CFO'su Daniel Martinez Carretero, sonuçları şöyle değerlendirdi: 'Ferrero olarak 80. yıl dönümümüzü kutlarken, tüm çalışanlarımızın bağlılığı sayesinde, sevilen ürünlerimiz ve markalarımızla, dünyanın her yerindeki insanlara mutluluk vermeye devam ediyoruz. Portföy yeniliği, yeni kategorilere ve pazarlara genişlemeye yönelik büyüme stratejimiz sonuç vermeye devam ediyor. 2024/2025 yılında yapılan sermaye yatırımı artışı ve son dönemde gerçekleştirdiğimiz satın almalar, geleceğe olan inancımızı ve uzun vadeli yatırım yapma kabiliyetimizi yansıtıyor. İnovasyon ve yerel pazarlara hizmet verme kapasitemizi daha da geliştiriyoruz.'

Grup, hedefe yönelik kategori genişletme ve stratejik marka inovasyonu yoluyla, portföyünü geliştirmeye devam etti. 2024/2025 yıllarında şu gelişmeler öne çıktı:

Artan tüketici talebini karşılamak amacıyla, Nutella Plant-based (Bitki bazlı) ürünü piyasaya sürüldü. Nutella, Nutella Crepes ve Nutella Donut gibi dondurulmuş unlu mamuller yelpazesiyle yeni kategorilere genişledi. Kuzey Amerika'da sevilen üç yerel şekerleme markası, portföyünü genişletti: Butterfinger®, BabyRuth® ve 100 Grand®. Yeni şekersiz, iki aromalı Tic Tac Two ürünü piyasaya sürüldü. Ferrero, ABD'nin lider gofret protein bar markası Power Crunch'ı bünyesine katarak yüksek proteinli atıştırmalık pazarına giriş yaptı.

Ferrero Grubu, portföyünün büyümesini ve coğrafi varlığının genişlemesini desteklemek amacıyla, kilit pazarlardaki kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor. Öne çıkan gelişmeler şunlar oldu:

Kuzey Amerika'da operasyonları kapsamında Grup, Kanada'nın Ontario eyaletindeki Brantford tesisinin kapasitesini artıracağını duyurdu. Bu gelişmeyle hem 500 kişiye yeni istihdam sağlanacak hem de Nutella Biscuits üretimi ilk kez Avrupa dışına taşınmış olacak. Grup ayrıca Illinois Bloomington'da yaklaşık 15 bin metrekarelik üretim kapasitesine sahip yeni Kinder Bueno tesisinin açılışını gerçekleştirerek, 200 yeni istihdam sağladı. Grup Avrupa'da, gelecekteki talebi karşılamak amacıyla Fransa'nın kuzeyinde, dünyanın en büyük Nutella üretim tesisi olan Villers-Écalles fabrikasında, üretim kapasitesini artırdı.

Şirket, 2024/25 yılında WK Kellogg Co'nun ABD, Kanada ve Karayipler'deki ikonik kahvaltılık tahıl gevreği portföyünün üretimi, pazarlaması ve dağıtımını da içeren WK Kellogg Co'nun satın alımının gerçekleşeceğini duyurdu.[3] Satın alma işleminin bir parçası olarak Ferrero, 3.000 yeni çalışanı bünyesine kattı, böylelikle Ferrero'nun dünya genelindeki toplam çalışan sayısı 50 binin üzerine çıktı.

FERRERO GRUBU HAKKINDA

Ferrero Grubu, Nutella®, Kinder®, Ferrero Rocher® ve Tic Tac® gibi ikonik markalarıyla bilinen, tatlı ambalajlı gıdalarda küresel bir liderdir.

1946'da İtalya'nın Alba kentinde kurulan Ferrero, 50.00 çalışanı ve 170'ten fazla ülkedeki operasyonlarıyla, aile grubu olarak 80. yılını kutluyor. Şirket, güçlü mirasını ve kaliteye bağlılığını, dondurma, bisküvi ve unlu mamuller, kahvaltılık gevrekler ve iyi yaşam odaklı ürünler dahil olmak üzere, tüm marka ve kategorilerde sürekli inovasyonla birleştiriyor. Uzun vadeli bir vizyonla yönetilen Ferrero, mükemmellik ve özen değerlerine bağlı kalırken, ortaya çıkan segmentlerdeki varlığını güçlendirerek sürdürülebilir ve sorumlu büyümeye odaklanıyor.

Bugün paylaşılan finansal rakamlar, WK Kellogg Co.'nun rakamlarını içermemektedir. Anlaşma, 2025/2026 mali yılı içinde, Eylül 2025 tarihinde tamamlanmıştır. [2] 1 Eylül 2024'ten 31 Ağustos 2025'e kadar.

