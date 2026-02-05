Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Chevron, petrol ve doğal gaz arama-üretim faaliyetleri ve enerji alanında ortak projeler geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da düzenlenen törende, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Chevron arasında petrol ve doğal gaz arama, üretim faaliyetleri ve enerji alanındaki iş birliklerini geliştirmek amacıyla Mutabakat Zaptı imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yapılan paylaşımda, anlaşma kapsamında hem Türkiye'de hem de uluslararası ölçekte ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bakan Bayraktar, Gabar ve Karadeniz'deki faaliyetlerin yurt dışı hamlelerle destekleneceğini vurgulayarak, TPAO'yu 1 milyon varil üretim kapasitesine sahip küresel bir enerji şirketine dönüştürme vizyonuna katkı sağlayacağını ifade etti. Bakan Bayraktar, yakın dönemde yeni uluslararası anlaşmaların imzalanacağını ve hayata geçirilecek somut projelerin kamuoyu ile paylaşılacağını da duyurdu.