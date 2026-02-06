EMITT 2026'ya katılan Mısır, yüzde 21'lik büyüme performansıyla küresel turizmde öne çıkarken, Türkiye ile turizm, havacılık ve yatırım alanlarında iş birliklerini derinleştirmeye hazırlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2026'ya katılan Mısır, Türkiye ile yürüttüğü güçlü ikili ilişkileri turizm alanında daha ileri taşımayı hedefliyor. 2025 yılında 19 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlayan Mısır, küresel ortalamanın dört katını aşan yüzde 21'lik büyüme oranıyla dikkat çekti.

EMITT'in Türk ve Avrasya pazarlarıyla iş birliği açısından önemli bir platform olduğunu belirten Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathy, 'Turizmde ulaştığımız tarihi seviyeler, yeni ve daha kapsamlı deneyimler geliştirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Mısır'ın tarihini, kültürünü ve tatil seçeneklerini lüks unsurlarla birleştiren yeni ürünler için Türkiye ile yakın çalışmaya hazırız' dedi.

Mısır'ın EMITT 2026'ya katılımı, iki ülke arasında turizm, havacılık ve yatırım alanlarında iş birliğini güçlendirme yönündeki ortak iradeyi ortaya koydu. Yaklaşan Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı öncesinde atılan bu adım, temasların daha da yoğunlaştığını gösterdi. 2025 yılında Türkiye'den Mısır'a gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,5 artış gösterdi. Aynı dönemde Türk konaklama sektörü temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, Mısır'ın uzun vadeli turizm yatırımları açısından sunduğu potansiyel öne çıktı.

TÜRK GEZGİNLERE ÖZEL DENEYİMLER

Mısır, Türk ziyaretçilere kültür, deniz, macera, wellness ve iş seyahatini kapsayan geniş bir deneyim yelpazesi sunuyor. 1 Kasım 2025'te Giza Piramitleri yakınında açılan Grand Egyptian Museum, 57 bin eseri ve Tutankhamun koleksiyonuyla kültür turizminin yeni merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kahire'nin tarihi camileri, arkeolojik mirası ve canlı şehir hayatı; Akdeniz ve Kızıldeniz kıyılarındaki lüks tatil köyleri; çöl vahalarındaki wellness merkezleri ve inanç turizmine yönelik Kutsal Aile Rotası, Mısır'ı çok yönlü bir destinasyon haline getiriyor. Arkeolojik alanlara yönelik ziyaretlerin yüzde 33,5 artması da kültür turizmine olan ilginin yükseldiğini gösteriyor.

Artan havayolu koltuk kapasitesi ve charter uçuşlar, Mısır'ın turizm performansını yukarı taşırken; ülkenin kültür, lüks, macera ve MICE turizmi alanlarında Doğu Akdeniz ve Avrasya pazarları için stratejik bir merkez olma konumunu güçlendiriyor.