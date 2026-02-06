Artvin Valiliği ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) arasında protokol imzalandı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Turan Ergün ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Kemal Akpınar arasında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, 2025 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) programı kapsamında desteklenen 'Artvin Duyu ve Oyun Atölyesi', 'Mençuna Yeşil Atölye' ve 'Hopa Kuzina' projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Vali Ergün, projelerin Artvin'in ekonomik ve sosyal yapısına önemli katkılar sunacağını belirterek, imzaladıkları üç projenin toplam bütçesinin 14 milyon 500 bin lira olduğunu söyledi.

2025 yılı SOGEP projeleriyle; çocukların duyusal gelişimini destekleyen atölyelerin kurulması, sürdürülebilir üretim anlayışıyla genç ve kadın istihdamının artırılması ile yerel değerlerin markalaşarak ekonomiye kazandırılması hedeflendiği, bu kapsamda sosyal kalkınmanın güçlendirilmesi, üretim ve istihdamın artırılmasına katkı sağlanması amaçlandığı belirtildi.