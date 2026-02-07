Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkan Adayı Hasan Malatya, 'Değişim' sloganıyla çıktığı yolda yönetim kurulu listesini kamuoyuyla paylaştı. Üreticinin içinden gelen bir isim olarak dikkat çeken Malatya, kooperatifin yeniden çiftçinin güven duyduğu bir yapıya kavuşması hedefiyle yola çıktıklarını vurguladı.

BURSA (İGFA) - Seçim süreci boyunca köy köy gezerek zeytin üreticileri ile bir araya gelen Hasan Malatya, üreticinin sorunlarını yerinde dinliyor, çözüm odaklı projelerini anlatıyor. 'Tüccar değil, çiftçi başkan' anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Malatya, kooperatifin asli sahibi olan üreticinin söz sahibi olacağı bir yönetim vaat ediyor.

Hasan Malatya, tüm ortakları 15 Şubat 2026 Pazar günü yapılacak seçime katılmaya davet ederek, 'Bu değişimi birlikte başaracağız' mesajını verdi.

Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi

Yönetim Kurulu Aday Listesi

Hasan Malatya ( Başkan Adayı)

Ahmet Girenay

Aykut Taşkıran

Ersin Türen

Halil Esentemir

Halil İbrahim İnce

İbrahim Ateşli

İsmail Esentürk