Bursa'nın İnegöl ilçesinde 125 yıllık geleneğe sahip Helvacı Ali'nin 4'üncü kuşak temsilcisi Cihan Bozacılar, irmik helvasını dondurmayla birleştirerek gençlerin favorisi haline getirdi. Türkiye ve 20 ülkede 400'e yakın şubesiyle hizmet veren Bozacılar, tatlıyı dünya çapında yaymayı hedefliyor.

BURSA (İGFA) - Helvacı Ali'nin hikayesi, 1892 yılında İdris Efendi'nin Kosova'dan İnegöl'e göç etmesiyle başladı. 1900'de açılan ilk helva, boza ve şıra dükkanı, 1919'da doğan 2. kuşak Ali Bozacılar ile Helvacı Ali ismini aldı. Günümüzde 4'üncü kuşak temsilcisi Cihan Bozacılar, bu geleneği modern tatlılarla birleştirerek yeni bir döneme taşıdı.

Dedesinin yönlendirmesiyle çocukluğunun tatlı tezgahında helva satarak geçtiğini aktaran Cihan Bozacılar, 40 yaşında olduğunu ve tüm hayatının helvanın içinde geçtiğini söyledi.

Zamanla irmik helvası ve diğer bazı tatlıların da üretim ve satışına başladıklarını anlatan Bozacılar, 'Ticaretin Türkiye'deki merkezlerinden olan İnegöl'de bulunmak bizim için bir şanstı. Yeni bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Mobilyanın merkezindeyiz. Herkes sürekli yeni ürünlerle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Bizim de yeni, kalıcı ve sevilen bir ürüne ihtiyacımız vardı' ifadesini kullandı.

2017 yılında ikinci şubeyi İnegöl'de açtıklarını ve dondurmalı irmik helvası hikayesinin de başladığını anlatan Helvacı Ali Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Bozacılar, 2017'de irmik helvasını dondurmayla sunmaya başladıklarını belirterek, özellikle çocuk ve gençlerin ilgisini çekmeyi başardıklarını söyledi. 'Dondurmalı irmik helvası sayesinde tüketici yaşını düşürdük, çocuklar ve gençler de bu tatlıyı seviyor' diyen Bozacılar, hızlı tüketim çağında tatlının daha kolay ve keyifli hale geldiğini söyledi.

Dondurmalarının keçi sütünden olduğunu vurgulayan Bozacılar, 'Dondurmanın formülü bize ait, ürettiriyoruz. İrmiği de hep aynı güvenilir yerlerden kaliteli olarak tedarik ediyoruz. Bizde lezzetin sürdürülebilir olması ve bozulmaması çok önemli' ifadesini kullandı.

Zamanla irmik helvasını çeşitlendirdiklerini belirten Bozacılar, klasik irmik helvası yanında, ürün yelpazesinde cennet çamuru denilen Antep fıstıklı, lotuslu, sade çikolatalı, Dubai çikolatalı ve meyveli sultan çeşitlerinin bulunduğunu anlattı. Kasede sundukları tatlılarının İstanbul'dan Kars'a, Adana'dan Samsun'a her yerde aynı fiyatta olduğuna dikkati çeken Bozacılar, 'Kendi tatlı kültürümüzü yurt dışında da sunmak çok keyifli. Şubelerimizle 4-5 bin kişiye istihdam sağlamış olduk. Ticari hareket sağladık ve bu bizi mutlu ediyor' diye konuştu.

Geleneksel tatlıyı yurt dışına taşıdıklarını vurgulayan Cihan Bozacılar, 'Dubai, Katar, Almanya ve ABD'de şubelerimiz var. Özellikle ABD'de klasik irmik helvası büyük ilgi görüyor. Kendi tatlı kültürümüzü dünya çapında sunmak bizim için gurur verici' dedi.

Türkiye'de 300'ün üzerinde şube ve yurt dışında toplam 400'e yakın noktada hizmet verdiklerine dikkati çeken Bozacılar, İnegöl'de 14 bin metrekarelik yeni üretim tesisinin inşasına başladıklarını ve hedeflerinin dünyada daha geniş bir pazara ulaşmak olduğunu söyledi. Bozacılar, 'Kimsenin inanmadığı bir işi başarmak çok önemli. Helvayı ABD'de bile satıyor olmak bence çok önemli' dedi.