Instagram'a Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi.İSTANBUL (İGFA) - Sosyal medya platformu Instagram'a sabah giriş yapamayan kullanıcılar '2 Ağustos Instagram çöktü mü?' sorusuna yanıt aradı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Instagram'a bu sabah erişim engeli getirildi.

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar da erişim engelinin sebebini merak ederken CNBC-e'nin haberine göre BTK Başkanlığı, Instagram'ı erişime engellerken re'sen kapatma yetkisini kullandı. BTK Başkanlığı Filistin ve İsmail Haniye suikastı sonrası paylaşımlara getirilen engeller nedeniyle bu kararı aldı. Re'sen kapatma kararlarında 24-48 saat arasında mahkeme kararı alınması gerekiyor. CNBC-e'ye bilgi veren BTK kaynakları "Mahkemeden kararın bugün alınmasının beklendiğini" ifade etti.