TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi Şubat ayında yıllık yüzde 25,72 artış gösterdi. Söz konusu artışın özellikle işçilik maliyetlerindeki yıllık yükselişten kaynaklandığını ve malzeme fiyatlarındaki artışın ise inşaat maliyetlerini etkileyen önemli faktörlerden biri olduğu kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Şubat ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,51, yıllık bazda ise yüzde 25,72 artış gösterdi. Endeksin detaylarında malzeme ve işçilik artışları da paylaşıldı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,33 yükselirken, işçilik endeksi yüzde 0,20 arttı. Yıllık değişimde ise malzeme endeksi yüzde 23,73, işçilik endeksi yüzde 29,12 seviyesinde gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi ise aylık yüzde 1,25 artışla yıllık yüzde 25,72 olarak kaydedildi. Bu kapsamda malzeme endeksi aylık yüzde 2,08 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 23,89, işçilik endeksi ise yüzde 28,74 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise aylık yüzde 2,36 artış gösterdi, yıllık artış oranı yüzde 25,72 olarak hesaplandı. Bu alanda malzeme endeksi aylık yüzde 3,11, işçilik endeksi yüzde 1,03 artarken, yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 23,24, işçilik endeksi yüzde 30,46 seviyesinde oldu.