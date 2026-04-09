Küresel petrol piyasalarında yaşanan sert düşüş, Türkiye’deki pompa fiyatlarına Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimlerinden biri olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak dev bir indirim bekleniyor.

İndirim Miktarları Ne Kadar?

Motorin: Litre fiyatında yaklaşık 12,86 TL ile 15,00 TL arasında rekor bir düşüş öngörülüyor.

Benzin: Litre fiyatında yaklaşık 1,06 TL ile 1,65 TL bandında bir indirim bekleniyor.

İndirimin Sebebi Ne?

Bu tarihi düşüşün arkasında iki ana neden yatıyor:

Hürmüz Boğazı Gelişmesi: Hürmüz Boğazı’nın tam kapasiteyle açılacağı beklentisi küresel petrol arzı endişelerini dindirdi. Brent Petrolde Sert Düşüş: Orta Doğu’daki geçici ateşkes haberleri ve arz bolluğu ile Brent petrol fiyatları %10’dan fazla değer kaybetti.

Yeni Fiyatlar Ne Olacak?

Hali hazırda İstanbul’da 85 TL seviyelerinde seyreden motorin litre fiyatının, bu indirimle birlikte 70-72 TL bandına kadar gerilemesi bekleniyor. Özellikle taşımacılık ve lojistik sektörü için can suyu olacak bu indirim, 10 Nisan Cuma saat 00:01 itibarıyla tabelalara yansıyacak.