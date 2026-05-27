Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bayramların, toplumsal bağları güçlendiren, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren önemli değerlerimizden olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu mesajında şu görüşlere yer verdi: 'Bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı; paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve yardımlaşmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna zamanlardan biridir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türk iş dünyası olarak, bizler de köklü geleneklerimizden aldığımız güçle; ahilik kültürünü, yardımlaşmayı ve dayanışmayı her zaman baş tacı ediyoruz.

Kurban Bayramı'nın; milletimize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyor, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, sevgi ve hoşgörünün hâkim olduğu nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, iş dünyamızın, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum'.