Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kurban Bayramı vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımladı. Tüm İslam âleminin bayramını tebrik eden Başkan Gülsoy, bayramların toplumsal dayanışmayı en üst seviyeye çıkaran, kırgınlıkları bitiren ve gönül köprüleri kuran müstesna günler olduğunu vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kurban Bayramı'nın getirdiği bereket ve huzura dikkat çeken KTO Başkanı Ömer Gülsoy, mesajında şu ifadeleri kullandı: 'Millet olarak paylaşmanın, kardeşliğin ve yardımlaşmanın en güzel tecellisi olan bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın derin huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar; sevinçleri çoğaltma, kırgınlıkları geride bırakma ve barışı hâkim kılma günleridir. Bu mübarek günlerin gönüllerimize ferahlık, ülkemize ve tüm dünyaya huzur, refah ve barış getirmesini yürekten temenni ediyorum.'

Bayramların sadece bir tatil değil, toplumsal bir kenetlenme fırsatı olduğunu belirten Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bayramlar, hep birlikte aynı sofrada buluşmanın, sevinci ortak kılmanın adıdır. Unutmayalım ki acılar paylaştıkça azalır, mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Anadolu irfanının temelini oluşturan yardımlaşma kültürümüzü bu bayramda daha da kuvvetlendirmeliyiz. Büyüklerimizin duasını almalı, küçüklerimizi sevindirmeli ve ihtiyaç sahiplerini asla yalnız bırakmamalıyız.'

'İbadetimizi Dinimizin Özüne Yakışır Şekilde Eda Edelim'

Kurban ibadetinin yerine getiriliş şekline dair önemli bir hassasiyet çağrısında da bulunan Başkan Gülsoy, 'Kurban ibadetimizi ifa ederken dinimizin emrettiği şefkatle hareket etmeliyiz. Canlılara eziyet etmeden, çevre temizliğine ve İslami hassasiyetlere azami özen göstererek, vicdanları yaralayacak her türlü görüntüden uzak durmalıyız. Bu, hem inancımızın hem de insanlığımızın bir gereğidir. Bu mübarek günlerde yapılan ibadetlerin ve duaların kabul olmasını niyaz ediyorum. Başta Kayseri Ticaret Odası üyelerimiz ve hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bereketli bir bayram geçirmenizi diliyorum.' dedi.