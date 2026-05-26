Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara yönelik bazı destek ödemelerinin öne çekildiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren toplam 452 bin 558 vatandaşa yaklaşık 7 milyar TL ödeme yapılacak.

Ödemeler kapsamında 449 bin 393 kişiye 6,8 milyar TL işsizlik ödeneği verileceği belirtilirken, 1.767 kişiye 110,7 milyon TL Ücret Garanti Fonu ödemesi yapılacağı açıklandı.

Ayrıca 812 kişiye 20,1 milyon TL kısa çalışma ödeneği, 585 kişiye ise 7,5 milyon TL yarım çalışma ödeneği aktarılacağı bildirildi.

İŞKUR, yapılan düzenlemeyle birlikte ödemelerin vatandaşların hesaplarına ulaştırılmaya başlandığını duyurdu.