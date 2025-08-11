Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Haziran ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,58 artış gösterdi. Malzeme maliyetleri artarken işçilik maliyetlerinde aylık düşüş dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - TÜİK’in yayımladığı verilere göre, inşaat maliyet endeksi 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,58 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,35 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,35 geriledi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 19,37, işçilik endeksi yüzde 31,99 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, Haziran 2025’te aylık yüzde 0,97, yıllık yüzde 23,21 artış gösterdi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,76 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,38 azaldı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 19,06, işçilik endeksi yüzde 31,16 yükseldi.

BİNA DIŞI YAPILARDA DAHA YÜKSEK ARTIŞ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,82 arttı. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,19 yükselirken, işçilik endeksi yüzde 0,24 geriledi. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 20,31, işçilik endeksi ise yüzde 35 artış gösterdi.