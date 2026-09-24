ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 yılı 'Hayvan Varlığı' istatistik bültenine göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarında değişim kaydedildi.

Buna göre, sığır sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 17 milyon 640 bin 2 başa yükselirken, manda sayısı ise yüzde 0,2 azalarak 164 bin 508 baş oldu.

KOYUN VE KEÇİ SAYISINDA ARTIŞ

Küçükbaş hayvan varlığında ise artış dikkat çekti. Koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 49 milyon 473 bin 446 başa, keçi sayısı ise yüzde 1,4 artarak 11 milyon 341 bin 731 başa ulaştı.

Genel toplamda küçükbaş hayvan varlığı yüzde 5,1 artışla 60 milyon 815 bin 177 baş, büyükbaş hayvan varlığı ise yüzde 0,5 artışla 17 milyon 804 bin 510 baş olarak kaydedildi.