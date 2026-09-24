ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerinin Eylül 2026 sonuçlarını açıkladı. Eylül ayında üç sektörde farklı bir görünüm ortaya koyarken hizmet sektöründe genel güven değişmezken, perakende ticarette yükseliş, inşaat sektöründe ise sınırlı gerileme kaydetti.

Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla hizmet sektöründe değişmeyerek 111,9, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 artışla 111,3 ve inşaat sektöründe yüzde 0,2 düşüşle 83,0 oldu.

HİZMET SEKTÖRÜNDE BEKLENTİLER GERİLEDİ

Hizmet sektöründe son üç aylık dönemde iş durumu endeksi yüzde 1,1 artarak 110,2'ye, hizmetlere olan talep endeksi ise yüzde 0,4 artışla 109,7'ye yükseldi. Buna karşılık gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,3 azalarak 115,9 seviyesine geriledi.

PERAKENDEDE GÜVEN YÜKSELDİ

Perakende ticaret sektörü güven endeksi eylülde yüzde 1,1 artarak 111,3'e çıktı. Son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar endeksi yüzde 0,4 artışla 114,5 olurken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,3 azalarak 91,4'e geriledi.

Sektörde en dikkat çekici artış gelecek üç aylık döneme ilişkin iş hacmi-satış beklentisinde görüldü. Bu endeks yüzde 3,5 artışla 128,0 seviyesine yükseldi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SINIRLI GERİLEME

İnşaat sektörü güven endeksi ise eylülde yüzde 0,2 azalarak 83,0 oldu. Sektörde alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,9 artışla 80,4'e yükselirken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,1 gerileyerek 85,5 seviyesine indi.