Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve bölge halkına destek olmak amacıyla 'Gebze'den Gazze'ye Kardeş Payı' kampanyasını başlattı.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi öncülüğünde ve AFAD koordinasyonunda yürütülecek kampanya ile ilgili bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm Gebzelileri bu anlamlı dayanışmaya katılmaya davet etti.

Başkan Büyükgöz konuşmasında, 'Gazze bugün, tüm insanlığın vicdanının sınandığı bir yer haline gelmiştir. Siyasi ya da tarihsel değerlendirmeleri bir kenara bırakıp orada mağdur ve mazlum durumda olan insanlara destek olma zamanı. Bu amaçla Gebze Belediyesi olarak belediye meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda 'Gebze'den Gazze'ye Kardeş Payı' yardım kampanyasını başlatıyoruz' dedi.

Tüm hemşehrilerimizi 'Ben de varım' diyerek bu kampanyaya destek olmaya davet eden Başkan Büyükgöz, 'Çünkü orada artık tahammül gücü kalmamış bir insanlık dramı yaşanıyor. AFAD'ın organizasyonuyla yardımlar bölgeye ulaştırılacak. Öncelikli olarak nakdi yardımları kabul edeceğiz, ilerleyen süreçte ihtiyaç duyulması halinde ayni yardımlar için de çağrıda bulunacağız. Şimdiden gösterdiğiniz duyarlılık için tüm Gebzeli hemşehrilerime teşekkür ediyorum.' dedi.