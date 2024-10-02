Halihazırda bulunan Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkeziyle bölgenin en kapsamlı hayvan hastanesi ve rehabilitasyon merkezine sahip olan İnegöl Belediyesi, yeni sokak hayvanları yasasıyla beraber can dostlarına güvenli ve sağlıklı ilave alanlar oluşturmak için planlamalarını yaptı. Belediye Başkanı Alper Taban, “Yasayla beraber rezerv alanımızda tesisimizi büyütme kararı aldık. Bizler Cenabı Allah’ın yarattığı her canlıya değer veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz” dedi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi 2019 yılında hizmete giren Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkeziyle bölgenin en kapsamlı tesislerinden birine sahip. Can dostlarına en uygun şartları ve ortamı sunmak adına çalışmalarını sürdüren kurum, bugüne kadar binlerce sokak hayvanına şifa oldu. Modern tesisiyle dikkat çeken merkezde, yeni sokak hayvanları yasasıyla beraber yeni adımlar da atılıyor. Bu kapsamda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban basın mensuplarıyla birlikte merkezi gezip hem mevcut durumu kamuoyuna sundu hem de yapılması planlanan yeni alanları duyurdu.

CENABI ALLAH’IN YARATTIĞI HER CANLIYA DEĞER VERİYORUZ

Aynı zamanda 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününe dikkat çeken Başkan Alper Taban, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinin 2019 yılında hizmete girdiğini hatırlatarak; “Sokak hayvanlarıyla ilgili yasada yapılan değişikliklerden sonra zaman zaman hem vatandaşlarımızdan hem basın aracılığıyla kamuoyundan bizlere gelen sorular vardı. Burası 2019 yılında açtığımız bir merkez. 4 Ekim tarihi de bilindiği üzere Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanıyor. Bu vesileyle de bir arada olmuş olduk. Çalışma arkadaşlarımızın burada ciddi emek ve gayretleri var. Bölgemizin en iyi merkezlerinden birindeyiz. Burada arkadaşlarımızın çabası tamamen sahada sahipsiz, bakımsız kalmış, hasta can dostlarımızın tedavilerini ve bakımlarını yapmak. Onların rehabilitasyonlarını gerçekleştirmek. Bizler Cenabı Allah’ın yarattığı her canlıya değer veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz” dedi.

HEM VATANDAŞLARIN HEM KURUMLARIN SORUMLULUKLARI VAR

Merkez hakkında da bilgiler veren ve yeni yasanın hem vatandaşlara hem kurumlara ilave sorumluluklar getirdiğini kaydeden Başkan Taban, “Burası 250 köpeğin ve 100 kedinin bakılabildiği, tedavi edildiği, yeni sistemde de can dostlarımızın bakılıp konaklatılabildiği bir merkez. Bilindiği üzere yasaya göre daha önce sahadan aldığımız tüm canlıları kısırlaştırıp tedavi edip tekrar sahaya bırakıyorduk. Şimdi sokak hayvanlarını alıp tedavi ettikten sonra ya sahiplendiriyoruz ya da merkezimizde tutmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla burada vatandaşlarımıza da sorumluluk yükleyen bir yasa değişikliği oldu. Bir hayvanı sahipleniyorsak ona bakmalıyız. Geçici bir hevesle alıp sonrasında onu sokağa bırakamayız. Bıraktığımız takdirde bunun bir cezası var. Tabi bu yasa yerel yönetimler olarak bizlere de cezalar koyuyor. Bizler de yetkili kurumlar olarak sorumluluğumuzu yerine getirmediysek, sokakta zararlı olan, saldırgan hayvanları almıyorsak bizlere de kanunun yüklediği sorumluluklar var” diye konuştu.

TESİS BÜYÜTÜLECEK

Alper Taban, yeni yasayla beraber merkezin büyütülmesi adına çalışma yapıldığını da belirterek “Bu merkez hayvanların tutulması için kurulmamıştı. Onların tedavisi ve rehabilitasyonu için kurulmuştu. Şimdi bu yasayla beraber daha da geliştirerek merkezimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Merkezimiz hali hazırda kedi, köpek, yavrulu hayvanlar, kuş türleri, at ve benzeri hayvanlar için ayrı ayrı bölümlere sahip. Yerden ısıtmalı, son derece modern bir tesis. Yasayla beraber rezerv alanımızda tesisimizi büyütme kararı aldık. Yeni yapılacak bölümde peyzaj alanları ve personele yönelik alanlarla beraber; 28 adet güvenlikli çift kapılı kafesler de bulunuyor. Her kafeste farklı sayıda hayvan barındırılabilecek. Tabi hem şu anki merkezimiz hem de yeni yapılacak alanlar vatandaşlarımıza da açık, gezilip görülebilecek alanlar. Şeffaflık ilkesini de burada işletmeye devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

“EMEĞE SAYGISIZLIK ETMEYİN”

Başkan Taban, vatandaşların merkezi gezebildiğini ancak bunun art niyetli olarak da kullanıldığını dile getirerek; “Ancak bizim burada rahatsız olduğumuz, zaman zaman yaralı hayvanları kafeslerde çekip bunu sosyal medya gibi mecralarda farklı algılarla dolaşıma sokmak. Sanki burası bir ölüm kampı gibi göstermek, burada bu kadar yapılan emeğe saygısızlık olarak görüyorum. Onlar bize Cenabı Allah’ın emaneti. Biz bu düşünceyle hareket ediyoruz” dedi.

Taban, bu vesileyle 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününün kutlu olmasını dilerken vatandaşları da merkezi gezmeye ve yapılan çalışmaları yerinde görmeye davet etti.