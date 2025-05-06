Bursa'da İnegöl Belediyesi, kamulaştırma çalışmalarıyla 38 binayı yıkarak ücretsiz otoparklar ve çocuk oyun alanları oluşturdu. 30 milyon TL’ye yakın bedelle gerçekleştirilen projeler, trafik ve otopark sorununa çözüm getirdi.BURSA (İGFA)- İnegöl Belediyesi, şehirdeki trafik ve otopark sorununa çözüm bulmak için kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Yeni dönemde 38 bina için yaklaşık 30 milyon TL ödenerek yıkılan alanlar, ücretsiz otoparklar, geniş geçiş yolları ve çocuk oyun alanlarına dönüştürüldü. Bu çalışmalar, dar sokakları genişleterek ulaşım konforunu artırırken, kötü koku ve tehlike oluşturan yapıları ortadan kaldırdı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl’ün nüfusu ve araç sayısı artıyor. Otopark ve trafik sorununa kalıcı çözümler için 38 kamulaştırma yaptık. Mahalle aralarındaki park kargaşasını çözdük, dar sokakları genişlettik. Vatandaşlarımızın desteğiyle kentimizi daha yaşanabilir ve modern hale getiriyoruz” dedi.

Otopark alanlarından yararlanan vatandaşlar, “Eskiden iki araba yan yana zor geçiyordu, şimdi rahat park ediyoruz. Koku yapan eski binalar yıkıldı, belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi. Çocuklar ise, “Eski binalar korkutuyordu, şimdi oyun alanımız oldu. Babalarımız da arabalarını rahat park ediyor” diyerek memnuniyetlerini ifade etti.