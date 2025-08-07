Bursa İnegöl Belediyesi ve İnegöl Terziler Odası iş birliğinde bu yıl 4.’sü düzenlenecek olan Hanımeli Alışveriş Şenliği, 08-10 Ağustos tarihleri arasında İnegöl Kültür park içi Kameriyeler Bölgesi’nde gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Daha önce üç kez düzenlenen ve İnegöllüler tarafından ilgiyle takip edilen şenlik, bu yıl da alışverişin ötesine geçerek sosyal bir buluşma noktası olacak. 08 Haziran Cuma günü start alan şenlik, 10 Ağustos tahine kadar her gün saat 10.00’da başlayacak ve gece 00.00’a kadar devam edecek. Hanımeli Alışveriş Şenliği, üç gün boyunca İnegöl’e alışverişin yanı sıra renkli ve hareketli bir atmosfer kazandıracak.

150 STANTTA RENGÂRENK ÜRÜNLER SERGİLENECEK

Alışveriş şenliğinde yaklaşık 150 stant yer alacak; butik, gıda, tuhafiye, bijuteri, ayakkabı, çanta ve züccaciye gibi birçok alanda ürünler İnegöl halkının beğenisine sunulacak. Özellikle kendi ürünlerini üreten girişimci kadınlar, el emeği göz nuru ürünleriyle stantlarda yer alarak ekonomiye katkı sağlayacak.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET: “KADINLARIMIZIN EMEĞİNE DESTEK VERMEYE BEKLİYORUZ”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şenliğe tüm ilçe halkını davet ederek, “Hanımeli Alışveriş Şenliği, sadece alışverişten ibaret değil; kadınlarımızın üretim gücünü ve girişimci ruhunu desteklediğimiz önemli bir sosyal projedir. Her biri kendi emeğiyle üretim yapan kadınlarımızı görünür kılmak, onlara ekonomik destek sağlamak adına bu şenlik büyük bir anlam taşıyor. Üç gün sürecek bu etkinliğe tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Gelin, el emeği ürünlerden alışveriş yaparak kadın girişimcilerimize hep birlikte destek olalım.” dedi.

TERZİLER ODASI'NA TEŞEKKÜR

Etkinliğin hayata geçirilmesinde büyük katkı sağlayan İnegöl Terziler Odası da organizasyonun planlama ve uygulama sürecinde aktif rol üstlendi. Başkan Alper Taban, Terziler Odası Başkanı ve yönetimine teşekkür ederek, “Sivil toplum kuruluşlarımızla el birliği içinde şehrimizin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.