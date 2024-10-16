İnegöl Belediye Spor Kulübü erkek voleybol takımı, 2. Lig 2. Grupta sezonun 3’üncü haftasında konuk ettiği Gölcük Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 2. Grupta mücadele eden İnegöl Belediyespor, sezonun 3. Haftasında bugün 13.00’da İnegöl Kapalı Spor Salonunda Gölcük Belediyespor’u konuk etti.

Tamamı İnegöllü genç sporculardan oluşan İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı, sezona 2’de 2 yaparak başlayan zorlu rakibi karşısında ilk seti 21-25 kaybetti. 2’nci sette oyuna ortak olsa da sayısal üstünlüğü yakalayamayan temsilcimiz, seti 23-25 kaybetti. 3’üncü sette ise Gölcük Belediyespor 18-25’lik skorla seti alarak müsabakayı 0-3 galip tamamladı.

4. HAFTADA RAKİP ÇERKEZKÖY

Turuncu Lacivertli temsilcimiz 4’üncü hafta müsabakaları kapsamında 20 Ekim Pazar günü Çerkezköy Voleybol Akademi’ye konuk olacak.