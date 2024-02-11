Çin Sinema Verileri Enformasyon Şebekesi (China Movie Data Information Network) tarafından açıklanan bir bilanço, Çin'de sinema gişe hasılatının, İlkbahar Bayramı tatillerinin ilk gününde 1,14 milyar yuana (yaklaşık 160 milyon dolara) vardığını gösterdi.

Yerli komedi filmi "Pegasus 2" gişe hasılatı klasmanında birinci sırada geldi. Bu film, açıklanan istatistiklere göre, sinemalarda gösterime İlkbahar Bayramı tatilinin ilk günü içinde 343 milyon yuanlık bir gişe hasılatı üretti. Bu filmi bir başka yerli komedi filmi olan "Yolo" izledi. Yine 10 Şubat Cumartesi günü vizyona giren bu film de, bir günde 336,5 milyon yuanlık bir gişe hasılatı elde etti.

Öte yandan bir başka yerli film, Çin'in meşhur bir çizgi film serisinin sonuncusu olan yeni film " Boonie Bears: Time Twist" de, günlük 225,9 milyon yuanlık gişe geliri ile üçüncü sırada yer aldı.