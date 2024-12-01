Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı son aşamaya gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, altyapı projelerinin ilçe bazında geliştirilmesinin belediyenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak, 2029 yılına kadar Konya’da atıksu arıtma tesisi bulunmayan ilçe kalmayacağını belirtti.

Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi’nin, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye ve insana olan duyarlılığının bir göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Ilgın, 50 bin nüfusuyla aslında yıllardır bu hizmeti ilçe belediyesi olanaklarıyla yapamamış. Yeni Büyükşehir Yasası’nın ülkemize kazandırdığı en önemli farkındalıklardan biri de budur. Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi’miz inşallah atık suların ileri biyolojik arıtmayla arıtılarak doğaya zarar vermeden, doğaya deşarjını sağlayacak çevre dostu önemli bir tesis oldu. Belki bu yaptığımız işler insanların direkt hayatına dokunmuyor ama burada milyonlarca lirayı çevreye saygımızdan, insana saygımızdan, doğaya saygımızdan dolayı harcıyoruz. İnşallah yılsonu itibariyle tamamlanıp hizmete sunulmuş olacak. Böylece verdiğimiz sözlerden birini yerine getirmiş oluyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık yüzde 50’si Avrupa Birliği tarafından finanse edilen tesisin diğer yarısının da belediyenin öz kaynaklarıyla karşılandığını belirten Başkan Altay, KOSKİ’nin hem şehir merkezinde hem de ilçelerde önemli altyapı yatırımları gerçekleştirdiğini belirterek, atıksu arıtma tesisinin hayırlı olmasını diledi.