İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yayılan “Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur’un Türkiye’ye getirileceği” iddiasını yalanladı. Resmî bir anlaşma veya görüşmenin olmadığını vurgulayan başkanlık, spekülatif iddialara itibar edilmemesi çağrısı yaptı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, sosyal medya platformlarında dolaşan “Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur’un Türkiye’ye getirileceğine dair anlaşma yapıldığı” iddiasının tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

Açıklamada, böyle bir anlaşma ya da görüşmenin söz konusu olmadığı belirtildi.Başkanlık, uluslararası hassasiyet taşıyan konularda yalnızca resmî kurumların açıklamalarına itibar edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kamuoyumuzun, gerçeği yansıtmayan ve dezenformasyon içeren spekülatif iddialara karşı dikkatli olmasını önemle rica ediyoruz” ifadelerine yer verdi.