İletişim Başkanlığı, dijital alanda doğru bilginin korunması ve dezenformasyonla mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla kamu internet sitelerinde yapay zekâ uyumlu teknik standart dönüşümünü resmen başlattı. Burhanettin Duran imzalı yazıyla kamu kurumlarına gönderilen yeni rehber, devletin dijital içeriklerinin yapay zekâ sistemlerinde daha güvenilir ve öncelikli kaynak olarak yer alması hedeflendi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kamu kurumlarının dijital içeriklerinin yapay zekâ sistemleri tarafından doğru ve güvenilir şekilde algılanmasını sağlamak amacıyla yeni bir süreci başlattı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran imzasıyla kurumlara gönderilen resmi yazıda, büyük dil modelleri ve üretken yapay zekâ teknolojilerinin bilgiye erişim alışkanlıklarını köklü biçimde değiştirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, teyit edilmemiş verilerle oluşturulan içeriklerin kamuoyunda ciddi riskler doğurabileceği vurgulanarak, kamu kurumlarının dijital varlıklarının yalnızca vatandaşlar için değil, yapay zekâ sistemleri için de güvenilir bir başvuru kaynağı hâline getirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Yeni teknik standart uygulamasıyla, kamuya ait internet sitelerindeki içeriklerin, kurumsal yapıların ve referans alanlarının yapay zekâ tarafından doğru biçimde tanınması hedeflenirken bu sayede kamusal bilginin bütünlüğünün korunması, resmî içeriklerin görünürlüğünün artırılması ve Türkiye'nin dijital iletişim kapasitesinin güçlendirilmesi planlandı.

İletişim Başkanlığı'nın attığı adımın yalnızca teknik bir düzenleme olmadığına dikkat çekilirken, bu sürecin bilgi kirliliği, manipülasyon ve dijital dezenformasyona karşı stratejik bir koruma hattı oluşturacağı ifade edildi.

Kurumlara iletilen rehberde teknik gereklilikler, dosya yapıları ve örnek uygulamalara ayrıntılı şekilde yer verilirken, sürecin Başkanlık tarafından yürütülecek değerlendirme ve dayanıklılık testleriyle destekleneceği bildirildi. Bu kapsamda kurumların hazırlık düzeyi, veri bütünlüğü ve teknik uyumluluğu da denetlenecek.

Yeni düzenleme yapay zekâ çağında kamu bilgisinin korunması ve resmi verilerin güvenilir şekilde dolaşıma girmesi açısından öncü bir adım olması bekleniyor.