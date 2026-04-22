SAS ve IDC raporuna göre bankalar yapay zeka harcamalarını artırsa da yönetişim ve kontrol mekanizmaları yetersiz kalıyor. Bankaların yalnızca yüzde 11'i yüksek iç güven ve kanıtlanmış güvenilirliğe sahipken, yüzde 47'si 'güven ikilemi' yaşıyor.

İSTANBUL (İGFA) -Yapay zeka harcamaları hızla artarken, bankaların yalnızca sınırlı bir bölümü bu teknolojiyi güvenilir şekilde hayata geçirmek için gerekli yönetişim ve kontrol mekanizmalarını kurabilmiş durumda. Üstelik bankaların neredeyse yarısı, kendi yapay zekâ hazırlık seviyelerini olduğundan daha yüksek değerlendiriyor.

Ancak bankalar yapay zeka yatırımlarını diğer sektörlere kıyasla daha hızlı artırıyor. Buna rağmen çoğu kurum, bu teknolojiyi güven oluşturacak yönetişim, gözetim ve altyapıdan yoksun şekilde hayata geçiriyor. IDC'nin araştırma verilerine dayanan SAS Veri ve Yapay Zeka Etki Raporu: Güven Esası (The Trust Imperative), sektördeki bu temel çelişkiye dikkat çekiyor.

Araştırmada, incelenen dört sektör arasında bankacılık; hem yapay zeka harcamalarında hem de güvenilir yapay zeka uygulamalarının benimsenmesinde kamu, sigorta ve yaşam bilimleri sektörlerini geride bırakıyor. Nitekim bankaların yaklaşık dörtte biri (yüzde 23), IDC'nin Güvenilir Yapay Zeka Endeksi'nde en yüksek seviyede yer alıyor. Ancak bu avantajlara rağmen, kurumların büyük çoğunluğu raporun 'ideal durum' olarak tanımladığı 'yüksek iç güven ve kanıtlanmış güvenilirlik' kombinasyonunun çok uzağında kalıyor.

Rapora göre; Bankaların yalnızca yüzde 11'i hem kurum içi yapay zekâ güvenini yüksek seviyede tesis edebilmiş hem de somut olarak güvenilirliği kanıtlanmış yapay zekâ sistemlerine sahip.

Bankaların yaklaşık yarısı (yüzde 47) IDC'nin 'güven ikilemi' olarak tanımladığı noktada konumlanıyor. Bu kurumlar ya güven eksikliği nedeniyle güvenilir yapay zekayı yeterince kullanamıyor ya da doğrulanmamış sistemlere aşırı bağımlı hale geliyor.

SAS Risk, Dolandırıcılık ve Uyum Çözümlerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Stu Bradley, 'Güvenilir yapay zeka söz konusu olduğunda bankacılık, bu çalışmadaki tüm sektörlerin önünde yer alıyor. Buna rağmen çoğu bankanın temel hazırlık seviyesi olması gereken noktanın oldukça gerisinde kalıyor. Yaklaşık 10 bankadan 9'u henüz güven algısını somut kanıtlarla hizalayamadı ve her beş bankadan biri hâlâ izole edilmiş (silo) veri yapılarıyla çalışıyor. Yapay zeka hedefleri ile hazırlık seviyesi arasındaki bu boşluğu kapatmak, tüm bankalar için yönetim katında bir öncelik olmalıdır.' dedi.

Bankaların yapay zeka harcama grafiği, araştırmadaki diğer tüm sektörlerin üzerinde seyrediyor.

Bankaların yüzde 60'ı bu alanda yüzde 4 ile yüzde 20 arasında bir büyüme beklerken, yüzde 12'lik bir kesim çok daha keskin artışlar öngörüyor.

Bu ivmeye rağmen, çalışmada şu kritik temel yapısal zayıflıklara dikkat çekiyor.

Sorunları aşmak için bankaların yüzde 52'sinin yapay zekâ mimarisini genişletmeyi, yüzde 43'ünün ise özel yapay zekâ ekipleri kurmayı veya büyütmeyi planladığı, ancak yalnızca yüzde 31'i doğrudan yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine odaklanmayı hedeflediği raporlara yansıyor.