İletişim Başkanlığı, son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma giren “15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyollar satılıyor” iddialarını yalanladı. İddiaların dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu belirtilerek, sadece işletme ve bakım hakkının belirli süreyle özel sektöre devrinin söz konusu olduğu açıkladı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, kamuoyunu yanıltmaya yönelik “köprü ve otoyol satışı” iddialarına karşı yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, otoyol ve köprülerin “satışının” hukuken mümkün olmadığı vurgulanarak, “Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir. Bu uygulama mevcut hükümet dönemine özgü değildir” denildi.

ÖZELLEŞTİRME 1994’TEN BERİ YASAL

Açıklamada, 1994’te çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile otoyol ve köprülerin işletme hakkı devrine yasal zemin hazırlandığı, bu görevin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na verildiği belirtildi.

Orta Vadeli Plan’daki özelleştirme gelir hedefinin de mülkiyet devri değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsadığı ifade edilen açıklamada, iddialara konu işlemin bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı süreci olduğu vurgulandı. Bu süreçte dünya örneklerinin incelendiği, adil ve şeffaf ücretlendirme modelleri geliştirildiği, devletin yatırım yükünü azaltacak finansman yöntemlerinin araştırıldığı ve kamu yararını koruyan stratejiler oluşturulduğu belirtildi.

Başkanlık, varlıkların yabancılara satılacağı veya devletin elinden çıkarılacağı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

“Satış”, “vatandaşa yük”, “peşkeş” gibi ifadelerin gerçek dışı algı oluşturmayı hedeflediğini belirten İletişim Başkanlığı, kamuoyunu resmi açıklamalara itibar etmeye çağırdı.