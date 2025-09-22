Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki sismik hareketlilik, yer bilimcilerin dikkatini çekti. Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımlarıyla durumu değerlendirdi. Uzmanlar, Sındırgı’daki sismik hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtirken, halkın yaşadığı zorluklar ve hasarlı yapılar acil çözüm bekliyor.BALIKESİR (İGFA) - Uzun bir süredir merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak yaşanan depremlerle ilgili uzmanlar sismik hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkati çekiyor. Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki depremlerin Gediz Grabeni’nin kuzey horstu üzerinde yoğunlaştığını belirtirken, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, M6,1’i aşan bir artçı beklemediğini ancak gerginliğin uzun süre devam edebileceğini ifade etti.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: “DEPREMLER DİKKAT ÇEKİYOR”

Prof. Dr. Naci Görür, Sındırgı çevresindeki depremlerin başlangıçta normal olduğunu ancak sıklıklarının artmasıyla dikkat çektiğini kaydetti. Görür, “Depremlerin çoğu Gediz Grabeni’nin kuzey horstu üzerinde. Burası çok sayıda kuzeydoğu-güneybatı yönlü grabenlerle kesilmiş. Bunlar deprem üretebilir. Deprem için fayları ve düzlemlerini belirlemek önemli,” diyerek bölgedeki sismik risklere işaret etti.

PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN: “GERGİNLİK BOŞALMASI UZUN SÜREBİLİR”

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise, daha önce yaşanan M6,1’lik depremin ardından artçıların M5,1’e kadar çıktığını anımsatarak, M5,0’lık son depremin gerginliğin devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Tıpkı Simav depremleri gibi, artçı depremlerle boşalmanın uzun süre alabileceğini belirten Prof. Dr. Ercan, "Ancak M6,1’i aşan bir artçı beklemiyorum” diyerek bölgedeki durumu değerlendirdi. Prof. Dr. Ercan, Sındırgı’da halkın hâlâ çadırlarda yaşadığını, 600 ağır hasarlı yapının yıkılmayı beklediğini ve yaklaşık 980 konutun oturulamaz durumda olduğunu vurguladı. Ercan, “En büyük yıkım, eski bir göl yatağı olan Sındırgı’nın girişindeki ağaçlık ana yol ve çarşı bölgesinde. Bu, Türkiye’nin ayıbıdır,” diyerek duruma tepki gösterdi.

https://twitter.com/ovgunaercan/status/1969891067978748225

Öte yandan AFAD verilerine gece 00.05'ten bu yana peş peşe yaşanan depremler ardından bölgede 100'ü aşkın 1,5 büyüklüğü ile 3 büyüklüklerinde deprem kaydedildiği gözlendi.

Son depremleri takip etmek için TIKLAYABİLİRSİNİZ