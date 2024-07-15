İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milletin Zaferi Fahir Atakoğlu Konseri burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türkiye'nin, hatta dünya tarihinin gördüğü en hain kalkışmalardan birinin adı olduğunu belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) "15 Temmuz Destanı Milletin Zaferi Fahir Atakoğlu Konseri" programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından İmam Muhsin Kara tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

15 Temmuz'un demokrasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir ihanet olduğuna dikkati çeken İletişim Başkanı Altun, bu darbe girişiminin küresel sömürü düzeninin maşası bir terör örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan işgal girişimi olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanı Altun, 15 Temmuz'un darbe görünümü altında vatanın işgali, ülkeyi sömürgeci devletlerin emrine amade kılmayı hedefleyen bir kumpas olduğunu kaydederek, "Bundan tam 8 yıl önce FETÖ mensupları eliyle girişilen büyük kötülüğün adıdır 15 Temmuz. Fakat diğer taraftan '15 Temmuz' aynı zamanda bu milletin zaferinin de adıdır. Bu milletin şanlı direnişini tüm dünyaya gösteren günün adıdır. Kahraman milletimizin, istiklaline nasıl bağlı olduğunu bütün dünyaya en güçlü şekilde gösterdiği, teyit ettiği gündür." diye konuştu.

İletişim Başkanı Altun, şöyle devam etti:

"O gün, o gece sözüm ona her şey planlanmıştı fakat hesap etmedikleri, edemedikleri bir şey oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve milletimizi meydanlara, direnişe çağırdı. 'Ben milletin gücünün üstünde bir güç tanımadım bugüne kadar.' diyerek, milleti tek ses, tek yürek olmaya, darbe görünümlü işgal girişimini bertaraf etmeye çağırdı. Kahraman milletimiz de o gece bu çağrıya kulak verdi ve bütün dünya gördü ki gerçekten milletimizden daha güçlü bir seda, güçlü bir varlık yoktur. Cumhurbaşkanımızın dediği o söz, 'Ben milletin gücünün üstünde bir güç tanımadım bugüne kadar.' sözü, kendisini o gün net gerçekleştirdi ve o gün ne kadar gerçek olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Bu milletin azizliğini, bu milletin büyüklüğünü bütün dünya gördü. Milletimiz gösterdiği teveccühle hangi hâl ve şartta olursa olsun vatanına göz dikenlere sonuna kadar karşı çıkacağını tüm dünyaya gösterdi. O gün şu hakikat bir kez daha tescil edilmiş oldu. Türkiye'nin tam bağımsızlık yolundaki mücadelesini sekteye, akamete uğratmak isteyen bütün girişimler, milletimizin ferasetiyle, kahramanlığıyla aciz kalacaktır, bertaraf edilecektir."

İletişim Başkanı Altun, milletçe dünyaya ilan ettikleri bu gerçeği, bu hakikati her yıl "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" vesilesiyle bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle öne çıkardıklarını hatırlattı.

İletişim Başkanı Altun, dünyaca ünlü sanatçı Fahir Atakoğlu'nun 15 Temmuz'a özel, 2021 yılında "15 Temmuz Destanı" albümünü hazırladığını hatırlatarak, albümde 9 senfonik eserin yer aldığını anımsattı.

Albümün içeriği hakkında bilgi paylaşan İletişim Başkanı Altun, her bir eserin, milletçe 15 Temmuz gecesinde anbean yaşananların müziğin diliyle adeta ölümsüzleştiğini ifade ederek, Atakoğlu'na teşekkür etti.

İletişim Başkanı Altun'un konuşmasının ardından piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu ile orkestrası konser verdi. Atakoğlu, konserde "15 Temmuz Destanı" adlı senfonik eserinin yanı sıra "Yeşilada" ve "Sarı Zeybek" adlı çalışmalarını da seslendirdi.

Programda, İstanbul Valisi Davut Gül de bir konuşma yaptı.

Etkinliğe, gazi ve şehit yakınları, milletvekilleri, sanatçılar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile yerli ve yabancı basın mensupları katıldı.