Kocaeli Büyükşehir A Takımı ekipleri, kırsal mahallelerde yol kenarlarındaki tıkanan su kanallarını (V kanal) açma ve temizleme çalışması yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren A Takımı ekipleri, mahallelerdeki acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, çözüme kavuşturuyor. Bu doğrultuda ekipler, yol kenarlarındaki tıkanan V kanallarını temizleyerek, su taşkınlarının önüne geçiyor.

MUHTAR AKTİF SİSTEMİ

Tam donanımlı araç, gereç ve iş makineleriyle kırsal mahallelerin acil ihtiyaçlarını daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılayan A Takımı ekipleri, talepler doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesindeki A Takımı ekipleri, muhtarların, “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden gönderdiği talepleri kısa sürede yerine getirerek, çalışmalarıyla göz dolduruyor.

SU TAŞKINLARI ÖNLENİYOR

İl genelinde, kırsal mahalleler başta olmak üzere, üzeri toprak ve çalılıklarla kaplanarak tıkanan yol kenarındaki su kanallarını (V kanal) küçük ekskavatör kepçe ile açan ekipler, üzerinde biriken çöpleri de temizliyor. Yola taşan dikenli sarmaşıklar da traktöre monte edilen aparatla budanıyor. Yaz boyu yapılan çalışmalarla yağışlardan kaynaklanan su taşkınlarının önüne geçilmesi hedeflenirken, sürücülerin de emniyet içinde seyahat etmeleri sağlanıyor.