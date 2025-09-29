İzmir'de Bornova Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını düzenlediği Kitap Günleri’nde Onur Konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı, Homeros’tan İzmir’in tarihine ve gençlere yönelik tavsiyelere uzanan bir söyleşi gerçekleştirdi. 5 Ekim’e kadar sürecek organizasyonda 63 yayınevi ve 463 yazar Bornovalılarla bir araya gelecek.İZMİR (İGFA) - Kitap Günleri’nin Onur Konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı, Büyükpark’taki Homeros Sahnesi’nde İzmirliler ile buluştu. Söyleşisinde Homeros’tan Troya Savaşı’na, İzmir’in tarihi kimliğinden gençlere tavsiyelere uzanan geniş bir yelpazede konuşan Ortaylı, büyük ilgi gördü.

Konuşmasında İzmir ve Bornova’nın tarihine değinen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Homeros’un yaşamına dair tartışmalardan söz ederek “Homeros’u sahiplenen yedi şehir var. Bunlardan biri İzmir. Ama biyografisi çok karanlık. Kör müydü, eserler farklı şairlerden mi derlendi, hep tartışma konusu. Tüm bunlara pek takılmak gerekiyor” dedi.

Gençlere de seslenen Ortaylı, “Unutmayalım ki bizler İyonyalı değiliz. İzmirliyiz, Egeliyiz, Anadoluluyuz. Dilimiz Türkçe ve bu dili doğru konuşmak zorundayız. Lütfen günümüzün spikerlerini değil, eski spikerleri örnek alın, bu yabancı dilleri de daha kolay öğrenmenizi sağlar” diye konuştu.

Ortaylı, Türkiye’nin birçok alanda geliştiğini vurgulayarak, “Atatürk’ün mirasını tıp ve sanayi gibi alanlarda ileriye taşıdık ama ne yazık ki musikide geride kaldık. Konservatuvar mezunu sanatçılarımızın çoğu yurt dışında” sözleriyle kültür-sanat alanındaki eksikliklere dikkat çekti.

BAŞKAN EŞKİ’DEN HOMEROS HEYKELİ

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ortaylı’ya “Türkiye’nin tartışmasız en büyük otoritesi” diyerek teşekkür etti ve kendisine Homeros heykeli hediye etti. İlber Ortaylı ise İzmirlilerle Bornova’da buluşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kitap Günleri’nin diğer önemli konuğu, edebiyatta 50. yılını geride bırakan yazar Buket Uzuner oldu. Uzuner, insanlığın hikâyelerden öğrendiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Yaptığımız edebiyat biliyorsunuz hikâye etmek ve hikâyeden öğrenen tek canlı da insan. Kutsal kitaplarda bile hikâyeler vardır. Eğer şanslıysak annelerimizden, ninelerimizden, öğretmenlerimizden masallar dinleyerek büyürüz. Kadınların sözel beyni çok gelişmiştir, bu yüzden masal ve hikâyelerle nesiller yetiştirirler.”

Doğaya karşı sorumluluk mesajı da veren Uzuner, “Bugün yaşadığımız sorunların kaynağı, tabiatın sonsuzmuş gibi görülmesi. Bütün madenleri çıkaralım, bütün ağaçları keselim, gücümüz olsun anlayışı dünyayı bu hale getirdi. Oysa mitolojik hikâyeler bize doğaya karşı gelmememiz gerektiğini öğretir” dedi.

İLYAS SALMAN DA BORNOVALILARLA BULUŞTU

Etkinliğin bir diğer ismi ise tiyatro sanatçısı, oyuncu, yönetmen ve yazar İlyas Salman oldu. Salman, organizasyon boyunca Büyükpark’ta bulunarak hem kitaplarını imzalıyor hem de hayranlarıyla sohbet etti. 63 yayınevi, 463 yazar ve çok sayıda etkinlikle Bornovalıları ağırlayan Kitap Günleri, 5 Ekim’e kadar Büyükpark’ta sürecek.