BAYRAMPAŞA / İSTANBUL BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planı’na alınmayan Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı’nın yapımını, öz kaynak kullanımıyla başlattı. Söz konusu hattın, İstanbul’u CHP’li belediyenin yönetmesi nedeniyle yatırım programına alınmadığının altını çizen İmamoğlu, “12 bin proje geçti Türkiye çapında yatırım programından, ama şu hat geçmedi. Ben de diyorum ki, ‘Ekrem İmamoğlu'yla ne ilgisi var?’ Sen, bunu onaylamayarak milleti cezalandırıyorsun, milleti. Bu hangi akıl biliyor musunuz? Bunu imzalamayan akıl, ‘seçimde kullansınlar’ diye Cumhurbaşkanlığının ödeneğini, geri ödemesiz bir şekilde, AK Partili 23 belediyenin kasasına 45’er milyon lira yollamayı kendine hak gören ama aslında haksızlığın, hukuksuzluğun, daniskasını yapan anlayışın imza atmaması meselesidir. Belediye başkanlarını birbirinden ayırt eden akıl var ya herkesi birbirinden ayırır ve herkesi birbirinden farklılaştırır. Biz, insanımızı birbirinden ayıran, uzaklaştıran, kutuplaştıran akla karşı mücadele ettik. ‘Sen onaylamıyor musun? Biz de başlıyoruz. Kiminle? Milletin parasıyla başlıyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhurbaşkanlığı yatırım planına alınmayan Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı’nın yapımını başlattı. Öz kaynak kullanımıyla tamamlanacak 5 istasyonlu hattın yapım çalışmaları, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatıldı. Etkinlikte, sırasıyla İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“RAYLI SİSTEMLERİN 1 KİLOMETRESİNİN MALİYETİ YAKLAŞIK 2 MİLYAR LİRA”

Bayrampaşa Meydan İstasyonu’nda düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, ulaşımın, depremle birlikte, İstanbul'un en önemli güncel konusu olduğuna dikkat çekti. 5 yıllık görev süreleri içerisinde, ulaşım anlamında, hiçbir dönemde olmadığı kadar ciddi bir atılımla yatırım yapan bir yönetim olduklarına vurgu yapan İmamoğlu, “Ve bunun en güçlü ağını, raylı sistemler oluşturuyor” dedi. Raylı sistemlerin 1 kilometresinin maliyetinin yaklaşık 2 milyar lira olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Belediye başkanlarımızın birçoğunun o kadar yıllık bütçesi yok. 2 milyar lira. 1 kilometre. Dolayısıyla biz, bu işe gözümüzün nuru gibi bakıyoruz. En ucuza, en kalitelisini, en iyisini nasıl yaparız? Çünkü yapacağımız her iş, tarihi bir iş olacak. Tarihi bir başarıya imza atmalıyız. Aynı zamanda sizin paranızı yönettiğimiz için, her kuruşunu titiz harcamayı da kendimize ilke ediniyoruz” diye konuştu.

“KİMLER, HANGİ AKIL ALMAZ İŞLERİ YAPIYORLAR, ÇEVİRİYORLAR VE HANGİ AKIL ALMAZ ENGELLERİ ÇIKARIYORLAR; DUYMANIZ LAZIM”

Öz kaynak kullanarak yapımına başladıkları hattın öyküsünü anlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“O kadar yoğun ve meşakkatli bir zaman dilimi var ki. Ama bir yanıyla kimler, hangi akıl almaz işleri yapıyorlar, çeviriyorlar ve hangi akıl almaz engelleri çıkarıyorlar; duymanız lazım. Çünkü bu işler engellenir mi Allah aşkına? Milletin parasıyla yapılıyor. Ve İstanbul, buna çok ihtiyaç duyuyor. İstanbul'da konforlu ulaşım, önemli bir mesele. Her kuruşun milletimizden toplanmış, milletimizin parası olduğu bilinciyle hareket ettik. 5 yıldır yaptığımız bu çalışmaların verdiği deneyimle, burada eskiden yapılmış olan projeyi de ele alarak, 2022 yılından itibaren yaptığımız çalışmalarla, 25 milyon Euro’luk bir tasarruf elde edecek proje revizyonu yaptık. Yaptığımız bu revizyonla, projeyi aldık Ulaştırma Bakanlığı’na getirdik ve Ulaştırma Bakanlığı’nın fizibiliteleri onaylama merciine onaylattık. Daha sonra bu projenin Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından Kamu Yatırım Planı’na alınması için başvurulara başladık. Ulaştırma Bakanlığı'nda fizibilite raporunu onaylatıp, ‘Evet, bu sisteme uygundur, sisteme dahil edilebilir’ onayını aldıktan sonra, o projeyle ilgili yatırımı yapabilmek, uygun ve uzun vadeli yatırım kredileri alabilmek adına, bir de gidiyorsunuz Cumhurbaşkanlığı’ndan onay istiyorsunuz, kamu yatırım programına alınmasını istiyorsunuz.”

“İSTANBUL'DA TEK DERTLERİ VAR…”

Tüm bu süreçlere rağmen, söz konusu projenin 2024 yatırım programına alınmadığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle devam ettirdi:

“Niye biliyor musunuz? İstanbul'da tek dertleri var; Cumhuriyet Halk Partili belediye var diye alınmadı. 12 bin proje geçti Türkiye çapında yatırım programından ama şu hat geçmedi. Ben de diyorum ki, ‘Ekrem İmamoğlu'yla ne ilgisi var?’ Cumhuriyet Halk Partisi'yle hiç ilgisi yok. Bu, milletin projesi. Kimin biliyor musunuz? Bayrampaşa’nın, Eyüpsultan'ın ve İstanbul'un projesi. Sen, bunu onaylamayarak milleti cezalandırıyorsun milleti. Bu hangi akıl biliyor musunuz? Bunu imzalamayan akıl, ‘seçimde kullansınlar’ diye Cumhurbaşkanlığının ödeneğini, geri ödemesiz bir şekilde, AK Partili 23 belediyenin kasasına 45’er milyon lira yollamayı kendine hak gören ama aslında haksızlığın, hukuksuzluğun, daniskasını yapan anlayışın imza atmaması meselesidir.”

“BELEDİYE BAŞKANLARINI BİRBİRİNDEN AYIRT EDEN AKIL VAR YA…”

“Şimdi şöyle düşünün. Bayrampaşa Belediyesi'ne, 4 ay önce, seçime 1,5 ay kala, 45 milyon lira yolluyor. Niye? AK Partili belediye var orada; AK Parti kazansın diye. Eyüpsultan'a yolluyor. Niye? AK Partili belediye var orada; AK Partili aday kazansın diye. Gaziosmanpaşa'ya yolluyor. Niye? AK Partili aday kazansın diye. Peki Cumhurbaşkanı’nın bütçesinde o parayı onaylayıp, yollayan o bütçedeki o para kimin? Benim, benim, senin, hepimizin parası. ‘Kimin parasını kime harcıyorsun’ dediler bana. Hatırlıyor musunuz? Ne için dediler? O zaman milletimize, ‘0-4 yaş arası çocukları olan annelere, ‘ücretsiz anne kart’ vereceğim’ dediğim zaman, ‘Kimin parasını kime veriyorsun’ dediler. Ben, hangi anne AK Partili, hangi anne CHP'li, hangi anne şu partili diye baktın mı? Her anne, benim başımın üstünde yeri olan annedir. Bakmadım. Bu şehirde, Allah aşkına, bir anne birbirinden ayrılabilir mi? Bir bebe, bir çocuk, şu güzel bakışlı evlatlar birbirinden ayırt edilebilir mi? İşte belediye başkanlarını birbirinden ayırt eden akıl var ya herkesi birbirinden ayırır ve herkesi birbirinden farklılaştırır. Biz, insanımızı birbirinden ayıran, uzaklaştıran, kutuplaştıran akla karşı mücadele ettik. ‘Sen onaylamıyor musun? Biz de başlıyoruz. Kiminle? Milletin parasıyla başlıyoruz’ dedik. Durum bundan ibaret.”

“45’ER MİLYON LİRA GERİ ÖDEMESİZ VERİLDİ DE GİDİP SGK BORCUNU MU ÖDEDİ?”

“Milletimiz, çözüm bulalım diye bizi burada seçti. Ama gönlüm ne istiyor biliyor musunuz? Bunu istemiyor. Gönlüm, bunun onayını bakanlık verdi mi fizibilite onayını, bunun yatırım programına alınmasını… Cumhurbaşkanlığı onaylasa, -vallahi billahi gerçek- beraber bunun temelini gezsek, birlikte açılışını yapsak. Bu vatan, işte o zaman cennet vatan. Bana dediler ya ‘Kimin parasını kime veriyorsun?’ Ben de tam ona cevaben diyorum ki; Allah aşkına seçimden önce, 40 gün kala, İstanbul'un 23 AK Partili belediyeye 45’er milyon lira verirken, ‘Kimin parasını kime veriyorsun...?’ Bu var ya… Basite almayın bu meseleyi. 45 milyon lira! Peki 45’er milyon lira ücretsiz, yani geri ödemesiz verildi de gidip SGK borcunu mu ödedi? Yok. Size bir şey söyleyeyim mi? Seçimi kazanmak için yollandı. Milletimiz ne dedi ona biliyor musunuz? ‘Beni, senin paran ikna etmez kardeşim. Beni, benim vicdanım ve aklım ikna eder. Ben aklımla karar veririm. Vicdanımla karar veririm.’ Bu bakımdan milletin sözü geçerlidir. Ne zamandan beri? Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduğu 1920’den beri milletin sözü geçerlidir.”

İMAMOĞLU: “YOK BAKANLIK ENGELİ, YOK CUMHURBAŞKANI ENGELİ…”

VATANDAŞ: “ORAYI DA ALACAĞIZ”

İMAMOĞLU: “MİLLETİN LAFINI DİNLEMEYENİ, MİLLET YOLLAR”

Projeyi 2027 yılı içerisinde tamamlamayı planladıklarını belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Tabii hızlandırabiliriz. Kaynak bulabiliriz. Cumhurbaşkanlığı yatırım planına girdiği andan itibaren, burayı daha hızlandırmak, daha güçlü yapmak adına kaynak bulabiliriz. Ama bu onay verilmiyor. Mesela onayı olan bazı projeler var. Orada da kaynağı bulmuşuz. Kaynağın imzasını bekliyoruz. İlçe belediyesi başkanıyken, Büyükşehirden engelleniyorduk. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aldık; yok bakanlık engeli, yok Cumhurbaşkanı engeli… (Kalabalıktan ‘Orayı da alacağız’ sesleri.) Millet, işini bilir. Milletin lafını dinlemeyen, milletin iradesine karşı duran, ‘Benim makamım’ diyen, milletin makamı olduğunu unutanı bu millet ne yapar? Yollar. Onun için ben diyorum ki; millet sizi yollamadan, gelin belki adaletli bir yarışa girebilirsiniz. Belki, ‘Ya bak biz doğruyu yaptık. Onun için oyunuzu istiyoruz’ diyebilirsiniz. Onun için, gelin bu haksızlığı, hukuksuzluğu bırakın. Ayrımcılık yapmayın. Partizanlık yapmayın. Partizanlık yakışmaz. Benim bir belediye başkanım bile, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, o yol arkadaşım partizanlık yapsın; yemin ediyorum gidip onun karşısına dikilmeyen namerttir. Bak bu kadar net. Partizanlık yapamaz. Benim ayrımım ne biliyor musunuz? Partili olmak, partisine layık olmaktır. Ama partizanlık yapmak, partisine ihanet etmektir. Bak bu kadar net. Partililik; işiyle, adabıyla, ahlakıyla partisine layık olmaktır. Ama partizanlık yapmak, partisine ihanet etmektir. Çünkü milletine ihanet ediyor demek ki. Bu kadar basit Bu, siyaset yapmanın ahlakının çok önemli bir hattıdır. Bu yoldan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“ÜSKÜDAR'DA İMARSIZ YERE, BOĞAZ’IN KIYISINA İMAR ÇIKARAN BİZ DEĞİLİZ, ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI”

“Umuyorum yanlışlarından vazgeçerler ve önümüzü açacak imzaları da atarlar, işlerimizi hızlandırırız ve bir an önce burayı da milletimize buluştururuz” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Çok çalışıyoruz; ahlakımızla çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz; milletimiz için çalışıyoruz. Bir hususu söylemek isterim. Bugün basına düşen, işte Boğaz’da, efendim neymiş? ‘Bir tane binayı İmamoğlu yaptırıyor!’ Ya size kargalar bile güler. Bir kere biz, Allah'a şükür 5 seneyi geçti, bir vatandaşın arsasına imar çıkarmadık. Bir vatandaşa ya da kamuya ait yeşil alanı rant projesi yapmadık. Bir projeyi bile o Meclis’e getirmedik. Bizden önce, her gün bu konuyla ilgili Meclis’ten karar çıkaranların aklına şaşıyorum. O bakımdan biz, süreci layıkıyla takip ederiz. Hak yedirmeyiz, hukuku çiğnemeyiz. Bir yanlış varsa, o yanlışın hesabını sorarız, gereğini yaparız. Kimse bundan şüphe etmesin. Bu yönüyle Boğaz’ı koruyan biziz. Ama Üsküdar'da imarsız yere, Boğaz’ın kıyısına imar çıkaran biz değiliz. Şehircilik Bakanlığı; biz değiliz. Ama mahkemeye bunu veren ve itiraz eden gene biziz. Onun için biz bu şehri var ya kötü niyetlerden koruyoruz. Kötü iş yapanlardan koruyoruz. ‘Askeri alanları bu millete yeşil alan olarak açacağız’ diyen, ama sonradan burayı lüks konut projelerini açanlardan koruyoruz.”

“BOĞAZ’IN KIYISINA İMARI VERENLERDEN BU ŞEHRİ KORUYORUZ”

“İmarsız yere, orada yıkım yapıyoruz diye, birisine kıyak yapmak adına, o kıyakçılığı yapanlardan ve Boğaz’ın kıyısına imarı verenlerden bu şehri koruyoruz. Bu yönüyle biz neyiz biliyor musunuz? Buradan duyuralım. Biz, milletçe İstanbul'un muhafızıyız, muhafızı. İşte bu bakış açısıyla, İstanbul'un muhafızı olmak; korumak olduğu kadar, atılım yapmaktır, yatırım yapmaktır. Halkçı ve icraatçı bir bakış açısıyla iş yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin bu zor ekonomik koşullarında, ülkemizi düşürdükleri bu yoksulluğun ve sıkıntının olduğu günlerde, bir yandan ‘tasarruf’ derken, bir yandan milletimizin ihtiyaçlarına koşarken, bir yandan da olabildiğince üst seviyede icraatçı bir belediye olmaya devam edeceğiz. Bayrampaşa- Eyüpsultan Metro Hattı’mızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle bir an önce, bir an önce açılışı yapmamızı diliyorum. Emeği geçen bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yüklenici firmamıza ve mühendisinden emekçisine bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah tamamına erdirsin.”

ÇELİK: “HEM BAYRAMPAŞA HEM EYÜPSULTAN HEM GAZİOSMANPAŞA, 31 MART'TA HALKÇI BELEDİYECİLİKLE TANIŞTI”

Konuşmaların ardından Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı inşaatının ilk betonu; CHP Parti Meclisi üyeleri Cem Aydın, Berker Esen, CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, İmamoğlu, Özmen, Mutlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Çanakkale Çan Belediye Başkanı Harun Arslan ve Tokat Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın’ın bastığı butonlar aracılığıyla atıldı. Çelik de butonlara basılmadan önce yaptığı kısa konuşmada, “En mutlu olduğum açılışlardan bir tanesi. Çünkü hem Bayrampaşa hem Eyüpsultan hem Gaziosmanpaşa, 31 Mart'ta halkçı belediyecilikle tanıştı. Kıymetli belediye başkanlarımız, çok önemli çalışmalar yürütüyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız da 2019’dan bugüne kadar İstanbul'da projeci, halkçı, icraatçı bir belediyecilik uygulaması gerçekleştiriyor. Bunun için hem ilçe belediye başkanlarımıza hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bütün İstanbullular adına teşekkür ederek, hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

PROJE BİLGİLERİ

İBB, 2022 yılında projeleri revize ederek 25 milyon Euro tasarruf sağladı. 2023 Şubat ayına gelindiğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hattın fizibilite ve projelerini onayladı. 2024 Ocak ayında Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı, hattı Kamu Yatırım Programına almadı. Bunun üzerine İBB, 3 metro hattına entegrasyon sağlayan önemli bir raylı sistem hattı olması sebebiyle, öz kaynak kullanımı ile hattın yapım ihale süreci başlattı. Hattın ihalesii 9 Şubat 2024 tarihinde yapılarak, Antaş Yapı A.Ş. + Gelişim Altyapı San. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile 11 Mart 2024 tarihinde sözleşme imzalandı. 25 Mart 2024 tarihinde yer teslimi yapılarak, çalışmalara başlanıldı. Hattın 2024 Haziran ayında Kamu Yatırım Programı (Ka-Ya) Bilgi Sistemi’ne ara dönem girişleri yapılırken, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programına da yeniden başvuruldu.

2027’DE KULLANIMA AÇILMASI HEDEFLENİYOR

Projenin 2027 yılı ilk yarısında yolculu işletmeye alınması hedefleniyor. Hat; T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı ile birlikte çalışacak. Ortak bir işletme olacak Eminönü-Alibeyköy ve Eyüpsultan-Bayrampaşa hatları, Feshane ortak istasyonundan sonra, 2 kol olarak ayrılıyor. Bu şekilde Eyüpsultan-Bayrampaşa raylı sistem hattının da tamamlanması ile Eminönü-Alibeyköy ve Eminönü-Bayrampaşa arasında aktarmasız hizmet verilecek.

Bayrampaşa Meydanı’ndan tramvaya binen bir yolcu; Bayrampaşa, Demirkapı ve Eyüpsultan duraklarından sonra Feshane’ye ulaşabilecek. T7 Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı’nda Feshane, Eyüpsultan, Demirkapı, Bayrampaşa ve Meydan durakları olacak. Bayrampaşa’da yaşayan İstanbulluları denize ulaştıran bir aks olarak projelendirilen Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı’nun uzunluğu 3,2 kilometre olacak. Hattın 1,5 kilometresi yüzeyde, 1,7 kilometresi de yer altından geçecek.

Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı’na M1 Havalimanı ve T4 Topkapı Tramvay Hattı ile entegrasyon yapılarak, yolcuların aktarma yapması sağlanacak. Yenikapı-Havalimanı Metrosu’nu kullanan bir yolcu, tramvayda Bayrampaşa durağında inerek, yaklaşık 40 metrelik bir yüzey entegrasyonuyla, yer altında bulunacak Bayrampaşa İstasyonu’na geçebilecek. Yolcu, hiç araçtan inmeden, direkt olarak Eyüp, Feshane, Eminönü duraklarına erişebilecek.