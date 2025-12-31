TÜİK verilerine göre Kasım 2025'te ihracat yüzde 1,3, ithalat yüzde 2,6 arttı. Dış ticaret açığı aylık bazda yüzde 6,3 yükseldi. TÜİK verileri, 2025 Kasım ayında dış ticarette artışın sürdüğünü ancak ithalattaki daha hızlı yükselişin dış ticaret açığını büyüttüğünü ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, 2025 yılı Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3 artarak 22 milyar 536 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,6 artışla 30 milyar 518 milyon dolar oldu.

Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 6,3 artarak 7 milyar 508 milyon dolardan 7 milyar 982 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise geçen yılın aynı ayındaki yüzde 74,8 seviyesinden yüzde 73,8'e geriledi.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE ARTIŞ SÜRDÜ

2025 yılının Ocak-Kasım döneminde ihracat yüzde 3,6 artışla 247 milyar 23 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5,7 artarak 329 milyar 698 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 12,6 artarak 82 milyar 674 milyon dolara çıktı.

Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 3,2 artarak 21 milyar 396 milyon dolara yükseldi. Aynı kalemlerde ithalat ise yüzde 6,0 artışla 23 milyar 250 milyon dolar oldu. Bu kapsamda dış ticaret açığı 1 milyar 854 milyon dolar olarak hesaplandı.

Ekonomik faaliyetlere göre Kasım ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,2 oldu. Tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 4,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,7 olarak kaydedildi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 855 milyon dolar ile Almanya oldu. Almanya'yı Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Irak izledi. İlk beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,9'unu oluşturdu.

İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA

Kasım ayında ithalatta ilk sırayı 4 milyar 153 milyon dolar ile Çin aldı. Çin'i Rusya Federasyonu, Almanya, İsviçre ve ABD takip etti. İlk beş ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,6'sını oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Kasım ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 2,2, ithalat ise yüzde 1,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış yıllık artış ise ihracatta yüzde 4,6, ithalatta yüzde 6,1 olarak gerçekleşti.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE VERİLER

Özel ticaret sistemine göre Kasım ayında ihracat 20 milyar 630 milyon dolar, ithalat ise 29 milyar 491 milyon dolar oldu. Bu kapsamda dış ticaret açığı yüzde 12 artarak 8 milyar 861 milyon dolara yükseldi.