2020 yılında kurulan İnternet Gazetecileri Federasyonu, kuruluşunun 6'ncı yıldönümünü kutluyor. İGF Genel Başkanı Mesut Demir, medyaların geleceği için radikal kararlar alınarak uygulanması gerektiğini, aksi halde önümüzdeki 5 yıl içerisinde medya kalmayacağını açıkladı.

BURSA (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, yaptığı açıklamada, İGF'nin 6'ncı kuruluş yıldönümünün üye dernekler ve gazeteciler için hayırlı olmasını diledi.

İGF'nin kuruluşundan bu yana medyaların ve gazetecilerin geleceği için önemli adımlar attıklarının altını çizen Başkan Mesut Demir, 'Özellikle internet yasasının çıkarılması konusunda federasyon olarak ciddi adımlar atmıştık. Henüz eksikliklerin giderilmemesine karşılık internet yasası bir nevi internet medyalarına can suyu olmuştu. Günümüz koşullarında sosyal medya gerçeğini de göz önüne alırsak, internet medyalarının geleceği ile ilgili ciddi kaygılar oluşturulmaktadır.' dedi.

'SOSYAL MEDYAYA KARŞI MEDYALARIMIZIN HAKLARI KORUNMALI'

Türkiye'nin internet yasası konusunda 15 yıl geç adım attığını, pandemi süreci bu yasanın hızlı çıkmasını tetiklediğine vurgu yapan Demir, 'İnternet yasasında oluşan eksiklikler, İletişim Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından biran önce giderilmelidir. Medya konusunda alınması gereken radikal kararlar biran önce alınmalı ve uygulanmalıdır. Aksi takdirde önümüzdeki 5 yıl içerisinde ne yazılı medya, ne internet medyası kalmaz, sosyal medya ile vatandaşlarımız haber almaya devam eder. Sosyal medyada yapılan her haber, video, gerçek olmayabilir. Nitekim, karşımıza yapay zeka ile oluşturulan gerçeğe yakın videolar, halkı yanlış bilgilendirmekte, dezenformasyon oluşturmaktadır. Bunun önüne geçmek için medyalara güvenin tazelenmesi, internet yasasının yeniden düzenlenmesi ve gerekli denetimlerin yapılması şarttır. Gelişmiş ülkelere göre medya konusunda en az 15 yıl geriden gidiyoruz. Basın meslek örgütleri, medyaların temel sorunlarına yönelik adımları maalesef atmamakta, İGF gibi kurumların attıkları adımları da engellemek için uğraşmaktadır. Medyalarımız, bağlı bulundukları mesleki örgütlerini bu konuda artık zorlamalıdır. Meslek örgütleri birlik ve beraberlik için hareket etmek, masanın etrafında toplanmak zorundadır.' diye konuştu.

'BASIN MESLEK ODASI, ÜLKENİN VE MEDYANIN GELECEĞİDİR'

Medya ve çalışanlarının en büyük sorununun ülkemizde Basın Meslek Odası olmaması olduğuna dikkat çeken Başkan Mesut Demir, 'Medyanın sorunlarının tek çözümü basın meslek odasının kurulmasıdır. Sosyal medyalardan yayılan yazılar ve videolar, ülkemizde her kurumu, kişiyi tehdit etmektedir. Bazı vatandaşlarımız, sosyal medyada çıkan her habere inanmayıp, güvendiği ve takip ettiği yerel internet medyalarından haberi doğrulamaya çalışmaktadır. Eğer sorunlara çözüm bulunmazsa, medyalarımız sosyal medyaya yenik düşecektir. Bu durum, her kurum için önüne geçilemez bir tehdit olacaktır. Ülkemizin ve medyalarımızın geleceği için basın meslek odası şarttır.' ifadelerini kullandı.

'MERDİVENALTI HABER SİTELERİ MERCEK ALTINA ALINMALI'

Basın İlan Kurumu'na mesleki açıdan büyük sorumluluk düştüğünü de dile getiren Mesut Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Basın İlan Kurumu, medyalarımıza ilan vermekle yükümlü bir kurumdur. Teknoloji ve günümüz şartlarına göre, dijitalleşmede birçok eksik yanları bulunan Basın İlan Kurumu, bu durumları düzeltmek için mesleki kuruluşlardan destek almak, yerel medyaların sorunlarına kulak vermesi gerekmektedir. Bugün Türkiye genelinde resmi reklam alan internet medyalarının denetimi maalesef Basın İlan Kurumu tarafından yapılamamaktadır. Özellikle resmi ilan ve resmi reklam alan haber sitelerinin denetimi kaçınılmazdır. İstihdam ve ekonomik açıdan ciddi sorun yaşayan medyaların merdivenaltı internet haber sitelerinden temizlenmesi gerekmektedir. Basın savcılıkları, mevkute beyannamesini herkese rahatlıkla vermektedir. Gerekli inceleme ve kurum görüşü alınmadan verilen mevkute beyannameleri, merdivenaltı haber sitelerinin çoğalmasına neden olmaktadır. Gerek adli merciler, gerekse ilgili kamu kurum ve kuruluşları, el birliğinde bu denetimleri yaparak, şartlara uygun olmayan haber sitelerinin kapanmasını ve ülkemizde yayının engellenmesini sağlamalıdır. Sosyal medyadan sayfa açıp haksız reklam alan ve vergi ödemeyen sayfaların da vergi denetimine tabi tutularak kapatılması için adımlar atılması, yerel medyalarımızın güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle İnternet Gazetecileri Federasyonumuz üyesi dernek, temsilcilik, medyalar ve çalışanlarının 6'ncı kuruluş yıldönümünü kutluyor, sağlık ve esenlikler dolu nice yıllar diliyorum.'