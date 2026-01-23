Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 75. Yıl Kent Ormanı'nın devamı için ihalenin yapıldığını açıklarken, Yıldırım'a iki yeni stat kazandırmak için yer arayışlarının sürdüğünü ifade etti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Meydanda Bursalılara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iki hafta önce aynı yerde talihsiz bir olay yaşandığını hatırlatarak o defteri kapattıklarını söyledi. Hiçbir insanın zarar ve şiddet görmesini istemediklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, Bursa'da ve Yıldırım'da yapacak çok işleri olduğunu ifade etti. Yönetim anlayışlarını hoşgörü üzerine kurduklarının altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, 'Hiç kimseyi ötekileştirmeden, dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın kol kola girerek kente hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Birbirimizle dertlerimizi, sorunlarımızı paylaşacağız. İdareciler olarak sıkıntıları en aza indirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 27 yıldır idareci olarak Bursalıların arasındayım. 17 ilçede insanlarımızla buluştum. Dertlerinin çözümü için uğraştım. Ben insanların yüzlerinin gülümsemesini istiyorum' dedi.

'YILDIRIM'DA İKİ BÖLGEDE STAT YAPMAYI PLANLIYORUZ'

Bursa'yı geleceğe birlikte taşıyacaklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, mahallenin sorunlarını bildiklerini, toplumun tüm kesimlerine sosyal destekleri sürdürdüklerini anlattı. Kentsel dönüşüm çalışmalarına da aralıksız devam ettiklerini aktaran Başkan Mustafa Bozbey, '75. Yıl Kent Ormanımızın devamının ihalesi yapılıyor. Bölgemizde birçok spor kulübü var. Bu kulüplerin de ihtiyacı var. Orada da bir stat yapmayı planladık. Ancak gerekli izinleri alamadığımız için yapamadık. Ancak diğer bölgelerde yer arayışındayız. Bulduğumuz takdirde Yıldırım'da iki bölgede en az 2-3 bin kişilik stat yapmayı planlıyoruz. Özellikle altyapıyla ilgili büyük bir çalışma yürütüyoruz. Hepsini adım adım gerçekleştireceğiz' diye konuştu.

'DESTEK OLACAĞINI AÇIKLAYANLAR, KATI ATIK BEDELİ TEKLİFİNİ NİYE GETİRDİ?'

Göreve geldikten sonra tüm meclis üyelerinin desteğiyle suya yüzde 25 indirim yaptıklarını hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, sonradan BUSKİ'nin durumunun anlatılandan farklı olduğunu gördüklerini belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin tarihinde ilk defa 2025 yılında BUSKİ'ye 1 milyara yakın para aktardığını açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, 'Ama yapılması gereken yatırımları da yıllarca yapmamışlar. 20 yıldır yatmışlar. Tabloyu böyle görünce indirim konusunda 'yanlış yapmışız' dedik. Tekrar bir düzenleme yaptık. Meclisten de geçti. Eleştiren belediye başkanlarının katı atık toplama bedellerinin faturalara yansıtılması şartıyla birlikte düzenleme kabul edildi. İlçe belediye başkanları 180 liradan başladılar. İtiraz ettim. 135 liraya düştü. Süreç böyle ilerledi. Faturalardaki 135 lira BUSKİ'ye gelmiyor. İlçe belediyelerine aktarılıyor. Bunu önerenler de belli. Vatandaşın su faturasına destek olacağını açıklayanlar, o zaman katı atık bedeli teklifini niye getirdi? O kısmı almayıp herkese öyle destek olsaydınız' dedi.

Vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaya da çağıran Başkan Mustafa Bozbey, hem suyu korumak, hem suyla ilgili yatırımları yapmak hem de farklı alternatifleri düşünmek zorunda olduklarını ifade etti. Başkan Mustafa Bozbey daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini tek tek dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı.