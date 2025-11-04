İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay'ı ziyaret ederek dijital medyanın sorunları ve çözüm önerilerini içeren kapsamlı raporu sundu.

İSTANBUL (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, göreve yeni başlayan Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay'ı makamında ziyaret etti. Medya sektörünün sorunları ve çözüm yollarının ele alındığı ziyarette, nitelikli yayıncılığın teşviki ve yerel medya kurumlarının ekonomik sürdürülebilirliği gibi konular da görüşüldü.

Genel Başkan Demir, görüşmede İGF tarafından hazırlanan 'Medya Sektörü Değerlendirme Raporu'nu Genel Müdür Çay'a takdim etti.

Raporda, özellikle dijital medyanın ekonomik yapısının güçlendirilmesi, yerel basının desteklenmesi ve sektörel dayanışmanın artırılmasına yönelik öneriler yer aldı.

Raporu detaylı biçimde inceleyeceklerini belirten BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay, basın meslek örgütleriyle sürdürülen istişarelerin, kamu yararı odaklı güçlü bir medya yapısının oluşturulmasına da katkı sağlayacağına inancının tam olduğunu söyledi.

İGF Genel Başkanı Mesut Demir ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, 'Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Sayın Abdulkadir Çay ile medya sektörünün sorunları ve çözüm yolları üzerine istişarelerde bulunduk. İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak hazırladığımız medya raporunu kendilerine sunduk. Yeni görevlerinde başarılar diliyor, misafirperverliği için teşekkür ediyoruz' dedi.