SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Akademi'de güz dönemi yoğun katılımla başladı. Dönemin ilk dersi 'Mesnevi Okumaları' oldu. Prof. Dr. Sezai Küçük ilk derste katılımcılarla Hz. Mevlâna'nın insan anlayışı, varlık bilinci ve hakikat yolculuğu üzerine derin bir sohbet gerçekleştirdi.

Dönemin ilk dersi Mesnevi Okumaları oldu. Prof. Dr. Sezai Küçük tarafından Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen derste, Hz. Mevlâna'nın insan anlayışı, varlık bilinci ve hakikat yolculuğu üzerine derin bir sohbet gerçekleştirildi.

HER İNSAN BİR KÂİNATTIR

Prof. Dr. Sezai Küçük, insanın iç dünyasında saklı olan hakikate değinerek, Hz. Mevlâna'ya göre insanın sadece et ve kemikten ibaret olmadığını, içinde bir kâinat taşıdığını vurguladı. Küçük, 'Her insanın içinde sonsuz bir anlam gizlidir. Önemli olan bu anlamı fark edebilmek ve kendini tanımaktır. İnsan kendini bildiğinde, aslında bütün âlemi tanımaya başlar' dedi.

KENDİNİ BİLMEK, HİÇLİĞİNİ BİLMEKTİR

Mesnevi'nin ilk beyitlerinden hareketle insanın Hakk'a karşı konumunu anlatan Prof. Dr. Küçük, 'Kendini bilmek, aslında hiçliğini bilmektir. Varlığın asıl sahibinin kim olduğunu idrak etmektir. Mevlâna insanı yüceltirken aynı zamanda tevazuya davet eder. İnsan kemale ancak teslimiyetle ulaşır' ifadelerini kullandı.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen derste, Mevlâna'nın hayatından aktarılan hikâyeler ve Mesnevi'den örnekler paylaşıldı.