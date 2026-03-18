Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı arefesinde mezarlıklara ücretsiz ulaşım imkânı sunacak. Demokrasi Meydan'ından saat 13.00 itibariyle her saat başı kalkacak araçlar Emirdağ ve Emir Sultan Mezarlıklarına ulaşacak.

Arefe günü saat 13.00 itibariyle hareket etmeye başlayacak otobüsler her saat başında Demokrasi Meydanı'ndan Emirdağ ve Emir Sultan Mezarlıklarına vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesinde de mezarlıklara ücretsiz seferler düzenleyeceğiz. Arefe günü saat 13.00 itibariyle başlayacak ücretsiz seferlerimiz saat 17.00'a kadar devam edecek. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyor, mutlu bayramlar diliyoruz' ifadelerine yer verildi.