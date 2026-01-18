Avrupa'nın en büyük gelinlik, damatlık ve abiye fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir, 20-22 Ocak 2026 tarihleri arasında Fuar İzmir'de düzenlenecek. Fuar, 19. yılında 203 firma ve 20 binden fazla sektör profesyonelini ağırlamaya hazırlanıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği iş birliğinde düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir, gelinlik, damatlık ve abiye sektörünü İzmir'de buluşturacak.

11 şehirden 185'i yerli, 8 ülkeden 18'i yabancı olmak üzere toplam 203 firmanın katılacağı fuarda, üretim, tasarım ve ticaret aynı takvimde bir araya gelecek.

Fuar boyunca ikili iş görüşmeleriyle firmalar ve yerli-yabancı profesyoneller arasında doğrudan temas kurulacak. Bu sayede sektörün uluslararası iş birliklerini geliştirmesi ve yeni pazarlara açılması hedefleniyor.

2027 KOLEKSİYONLARI İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

IF Wedding Fashion İzmir'in defile programlarında 2027 koleksiyonları sahneleniyor. Ünlü mankenlerin eşliğinde düzenlenen 12 defilede, sektöre yön veren markaların yanı sıra genç tasarımcıların çalışmaları da görücüye çıkacak.

İzmir Moda Tasarımcıları Derneği, bu yıl da sosyal sorumluluk odaklı bir tasarım sergisine ev sahipliği yapacak. Dernek, meme kanseri farkındalığı için pembe tonlarında 18 özel tasarım hazırladı. Tasarımlar, fuar boyunca sergilenecek ve sonrasında bağışlanarak sosyal sorumluluk projesine katkı sağlayacak.

Fuar kapsamında düzenlenen 16. Gelinlik Tasarım Yarışması'nda finale kalan 15 genç tasarımcı, 19 Ocak'ta final defilesi için hazırlıklarını tamamlıyor. Önceki yılın birincisi Öztürk Yıkılmaz ise 'Sessiz Asalet' temalı performans defilesi ile fuarda yer alacak. Yıkılmaz, koleksiyonunda geçmişten bugüne romantik kadının güçlü ve asil duruşunu yansıttığını belirtti.

Üç gün sürecek fuar, İzmir'in moda ve gelinlik sektöründeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Sektöre yeni ticaret fırsatları sunan fuarda, tasarım yarışmaları ve defileler ile sektör profesyonelleri bir araya gelecek.

IF Wedding Fashion İzmir, T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri ve diğer birçok sektör kuruluşunun desteğiyle gerçekleştiriliyor.