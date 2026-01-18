Sanatçı Aybüke Albere, Batum'da verdiği konserde kusursuz fiziği ve etkileyici sahne performansıyla beğeni topladı. Özellikle kıvrak dansları sosyal medyada büyük ilgi gördü, görüntüleri binlerce kez paylaşıldı.
İSTANBUL (İGFA) - Yoğun konser temposunu sürdüren Aybüke Albere, önceki akşam Batum'da sahne aldı.
CESUR AYBÜKE!
Kusursuz fiziği, iddialı sahne kostümü ve enerjik performansıyla izleyicileri kendine hayran bırakan Albere, özellikle kıvrak danslarıyla geceye damga vurdu.
Sanatçının konser sırasında sergilediği dans, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken görüntüler binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
https://youtu.be/n94kTEXJjDM
