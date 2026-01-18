Bunlar da ilginizi çekebilir

Özgür Özel: 'Emekli artık zam değil; sandık istiyor'

Sanatçının konser sırasında sergilediği dans, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken görüntüler binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Kusursuz fiziği, iddialı sahne kostümü ve enerjik performansıyla izleyicileri kendine hayran bırakan Albere, özellikle kıvrak danslarıyla geceye damga vurdu.

Sanatçı Aybüke Albere, Batum'da verdiği konserde kusursuz fiziği ve etkileyici sahne performansıyla beğeni topladı. Özellikle kıvrak dansları sosyal medyada büyük ilgi gördü, görüntüleri binlerce kez paylaşıldı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.