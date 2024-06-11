İETT, Tuzla Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi’nin bilgisayar laboratuvarını yenileyerek öğrencilerin kullanımına sundu.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en büyük toplu ulaşım kurumlarından olan ve 1 günde 5 milyon yolculuk gerçekleştiren İETT, işletme ve yatırım çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Tuzla Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi’nin bilgisayar laboratuvarı İETT tarafından tamamen yenilendi.

Proje kapsamında okula 30 monitör, 26 bilgisayar, 1 projeksiyon cihazı, 1 masaüstü tarayıcı ve 1 dizüstü bilgisayar desteği sağlandı. Sağlanan bu destek kamu yararı gözetilerek İETT bünyesinde bulunan ve aktif olarak kullanılmayan cihazların yeniden modernize edilmesi ve ilave herhangi bir mali harcama yapılmadan sağlandı.

Tuzla Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi Müdürü Emin Ferit Peker de sağlanan destek için İETT’ye teşekkürlerini iletti.

İETT sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerin teknolojiye daha kolay erişimi ve eğitim deneyimlerinin daha da gelişmesi için sosyal sorumluluk projelerine devam edecek.