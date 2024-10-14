İETT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Semtpati Vakfı işbirliği ile sokak hayvanlarını sahiplenerek, uygun olan tüm olan tüm birimlerinde yuva oluşturmaya başladı. Bu kapsamda ilk olarak İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde bulunan 4 köpeği sahiplendi.İSTANBUL (İGFA) - İETT, tüm işletme ve yatırım faaliyetlerine ek olarak sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, son zamanların en önemli gündem maddelerinden olan sokak hayvanları konusunda bir adım attı.

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, Semtpati Vakfı ve İstanbul Gönüllüleri ile işbirliği halinde #sahiplenistanbul projesine katılan İETT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde bulunan 4 patili dostu sahiplendi.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in bizzat teslim aldığı patili dostlar, İETT’nin İkitelli ve Hasanpaşa Garajları’nda kendileri için oluşturulan yaşam alanlarına alındı.

İETT, “yaşatan olacağız hedefiyle” proje kapsamında sahiplenmeye devam ederek, uygun olan tüm birimlerinde patili dostları için yaşam alanları oluşturacak.