Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), IDEF 2025’te HÜRJET, HÜRKUŞ ve AKSUNGUR’un uçuş gösterileriyle milli havacılığın gücünü sergiledi. Fuar boyunca gösteriler devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ve konuşmalarıyla kapılarını açtı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), fuarda HÜRJET jet eğitim ve hafif taarruz uçağı, HÜRKUŞ temel eğitim uçağı ve AKSUNGUR insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği uçuş gösterileriyle büyük ilgi topladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın teşrif ve konuşmalarıyla kapılarını açan #IDEF2025’e #HÜRJET, #HÜRKUŞ ve #AKSUNGUR’un uçuş gösterileriyle damga vurduk. ✈️ Fuar boyunca millî havacılığımızın gücünü gökyüzünde sergilemeye devam edeceğiz. ???????? pic.twitter.com/OiOBdYw0i4 — Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) July 22, 2025

TUSAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle başlayan IDEF 2025’te HÜRJET, HÜRKUŞ ve AKSUNGUR’un uçuş gösterileriyle damga vurduk. Fuar boyunca milli havacılığımızın gücünü gökyüzünde sergilemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.