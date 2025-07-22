Türkiye’nin kırsal yol ağı en geniş ili Ordu’da Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleleri modern ulaşımla buluşturmaya devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Türkiye’nin kırsal yol ağı en geniş ili Ordu’da Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleleri modern ulaşımla buluşturmaya devam ediyor.

Ekipler Perşembe ilçesi Tepecik Mahallesi’nde başlattığı asfalt çalışmasıyla da vatandaşlara konforlu ulaşımın kapılarını aralıyor. Yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki yol, yalnızca Tepecik Mahallesi’ne değil, Efirli, Neneli, Bekirli ve Doğanköy mahallelerine de ulaşımı kolaylaştıracak önemli bir güzergâhı kapsıyor.

MUHTARDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yapılan çalışmayla yıllardır sorun teşkil eden yol hem toz hem de ulaşım zorluğundan arındırılarak vatandaşlara konforlu bir ulaşım deneyimi sunacak.

Mahallede yürütülen çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Tepecik Mahallesi Muhtarı Alaittin Ergin, şöyle konuştu:

“Eskiden at dahi geçmeyen yolumuz şimdi asfaltla buluşuyor. Gün bugün. Çalışmaların sonuna yaklaşıldı, bu hizmet halkımıza bir hediye olacak. Emeği geçen herkese, özellikle Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve sahada gece gündüz emek veren tüm ekiplere minnettarız.”

VATANDAŞLAR: “BU YOL BİZİM İÇİN NİMETTİR”

Mahalle sakinleri de uzun zamandır bekledikleri asfalt çalışmasının başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandılar:

“Tozdan dolayı evimizin önünde oturamıyorduk. Asfalt çalışması bizim için velinimet oldu. Bu yolu yıllardır bekliyorduk. Şimdi çok daha güzel, sağlam ve konforlu bir yola kavuşuyoruz. Allah Başkanımızın ayağına taş değdirmesin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”