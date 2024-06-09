Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Su Temin Projesi kapsamında MAZ İnşaat tarafından bir süredir durdurulan çalışmaların yeniden başladığını söyledi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Su Temin Projesi (IPA) kapsamında MAZ İnşaat tarafından bir süredir durdurulan çalışmalar yeniden start aldı. Firma, bu çalışma kapsamında; Gülbaharhatun, Yalı, Yenimahalle, İnönü, Kaymaklı, Boztepe, Çukurçayır, Sanayi, Pelitli, Soğuksu, Bahçecik, Toklu, Fatih ve Kurtuluş Mahallelerinde 4 bin adet abone bağlantısı gerçekleştirecek ve içme suyu hatlarının kalan imalatları yapacak. Bunun yanında klor bakiye üniteleri, debimetre ve basınç kırıcı odaları ile tüm sistemin kontrol edilebileceği SCADA (Gözetleyici Kontrol ve Veri Toplama Sistemi) sistem merkezi de inşa edecektir.

YAKINDAN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Trabzon'un su temininde yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik önemli bir adım attıklarını belirten Başkan Genç, “Halkımızın daha iyi bir su hizmetine erişim sağlaması ve şehrimizin altyapısının güçlendirilmesi adına yapılan bu çalışmaların yakından takipçisi olacağız. Bu hummalı çalışmalarla birlikte bazı bölgelerde geçici olarak yol trafiğe kapanabilir veya daraltılabilir. Bu durumun vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını etkileyebileceğini biliyor ve bu nedenle önceden herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına vatandaşlarımıza bilgilendirme yapılacağını ifade etmek istiyorum. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla Trabzon'un altyapısı daha modern ve güvenilir bir seviyeye yükselecek. ve sizlere daha iyi bir yaşam kalitesi sunabileceğiz. Anlayışınız ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.