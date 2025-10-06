Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları, para nakline aracılık ettikleri, mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç elde ettikleri ve 'düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç' temalarıyla dolandırıcılık yaptıklarını tespit ettiklerini belirtti.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordineli çalışmasıyla, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 il merkezli 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık' operasyonunda 567 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla suçlanan şüphelilerden 209'u tutuklanırken, 112'sine adli kontrol verildi.

